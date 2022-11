O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), iniciou na noite desta segunda-feira (7) uma enquete em seu perfil no Twitter sobre a volta do horário de verão no Brasil. E você, acha que o Horário de Verão deve voltar? Vote na enquete da Tribuna no fim desta matéria!

Até as 9h desta terça-feira (08), mais de 1,9 milhão de pessoas haviam votado, com resultado esmagador pelo retorno dessa medida, que foi extinta no governo de Jair Bolsonaro (PL). Segundo a votação no Twitter, a votação estava com 68% de respostas favoráveis à volta do horário de verão e 32% contrárias.

A consulta termina nesta terça-feira (8). Ao promover a enquete, que não tem valor científico, Lula afirmou que fará um “governo que consulta a população”.

Quando volta o horário de verão no Brasil?

O horário de verão em geral se estendia entre os meses de outubro e fevereiro, e seus defensores citam como justificativa a economia de energia. Já quem se opõe menciona os transtornos ao relógio biológico e questões de segurança, especialmente para trabalhadores que precisam sair para trabalhar ainda no escuro.

Lula não afirmou se vai seguir o resultado da enquete ao decidir pela volta do horário de verão.

Em setembro do ano passado, uma pesquisa Datafolha mostrou margem mais estreita em defesa do retorno da medida. Apoiaram a volta 55% dos entrevistados, enquanto 38% se disseram contrários e o restante, indiferentes. Uma pesquisa recente da Tribuna també, apontou que as pessoas queriam a volta da medida.