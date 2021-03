Luciano Huck publicou um artigo no Financial Times nesta quinta-feira (11) criticando a gestão de Bolsonaro na crise sanitária e na proteção do meio ambiente. Ele também menciona o episódio da interferência de Bolsonaro na Petrobras no mês passado e o impacto do retorno político de Lula na confiança do mercado.

O apresentador, cotado para ser candidato a presidente em 2022 com apoio de parte do empresariado, escreve também que, caso o governo Bolsonaro insista no negacionismo climático, o país pode piorar sua imagem e ser visto ainda mais como um pária no mundo.

O texto foi lido entre empresários brasileiros como uma exposição internacional no momento em que o ex-presidente Lula volta a ter condições de disputar a eleição de 2022. O jornal britânico Financial Times é uma das principais publicações econômicas globalmente. ​​

Ao longo do texto, Huck informa o leitor que seu nome circulou como potencial presidenciável na eleição passada, mas diz que sua meta é ajudar a construir lideranças para o país.