O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quarta-feira (06) novos números da corrida presidencial de 2022. Em um dos cenários testados, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia com 40% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) estava em segundo lugar com 32,7%, enquanto o ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) somou 7,1%. O ex-juiz está tecnicamente empatado com Ciro Gomes (PDT), que marcou 5,4%.

O instituto de pesquisa sondou um cenário com o tucano João Doria e outro com o seu correligionário Eduardo Leite. Ambos tiveram desempenho semelhante, em torno de 2%. Confira a seguir os dados da pesquisa estimulada para presidente – quando o entrevistador apresenta as opções de candidatos ao eleitor entrevistado.

Primeiro turno

Cenário 1 – com Doria

Lula (PT) – 40%

Bolsonaro (PL) – 32,7%

Moro (União Brasil) – 7,1%

Ciro Gomes (PDT) – 5,4%

João Doria (PSDB) – 2,3%

André Janones (Avante) – 1,1%

Simone Tebet (MDB) – 0,6%

Felipe d’Avila (Novo) – 0,1%

Brancos e nulos – 6,9%

Não sabem/ não responderam – 3,7%

Cenário 2 – com Leite

Lula (PT) – 40,1%

Bolsonaro (PL) – 32,7%

Moro (União Brasil) – 7,1%

Ciro Gomes (PDT) – 5,4%

Eduardo Leite (PSDB) – 2%

André Janones (Avante) – 1,1%

Simone Tebet (MDB) – 0,5%

Felipe d’Avila (Novo) – 0,1%

Brancos e nulos – 7,1%

Não sabem/ não responderam – 3,9%

Cenário 3

Lula (PT) – 40,5%

Bolsonaro (PL) – 32,9%

Moro (União Brasil) – 7,4%

Ciro Gomes (PDT) – 5,5%

João Doria (PSDB) – 2,4%

Brancos e Nulos – 7,4%

Não sabem/ não responderam – 3,9%

Cenário 4

Lula (PT) – 40,6%

Bolsonaro (PL) – 32,9%

Moro (União Brasil) – 7,3%

Ciro Gomes (PDT) – 5,6%

Eduardo Leite (PSDB) – 2,1%

Brancos e Nulos – 7,4%

Não sabem/ não responderam – 4%

Cenário 5

Lula (PT) – 41,5%

Bolsonaro (PL) – 35,3%

Ciro Gomes (PDT) – 5,8%

João Doria (PSDB) – 3,1%

André Janones (Avante) – 1,2%

Brancos e Nulos – 8,8%

Não sabem/ não responderam – 4,3%

Segundo turno

Lula x Bolsonaro

Lula (PT) – 47,1%

Bolsonaro (PL) – 38,5%

Metodologia

O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, encomendado pela BGC Liquidez Distribuidora de Títulos Mobiliários Ltda, ouviu 2.020 mil eleitores de forma presencial entre os dias 31/03 2 05/04. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08065/2022. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Por que a Gazeta do Povo divulga pesquisa eleitorais

A Gazeta do Povo publica há anos todas as pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. Você pode conferir os levantamentos mais recentes neste link, além de reportagens sobre o tema.

As pesquisas de intenção de voto fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população. Métodos de entrevistas, a composição e o número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar o resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias da Gazeta do Povo sobre pesquisas eleitorais.

Feitas essas considerações, a Gazeta considera que as pesquisas eleitorais, longe de serem uma previsão do resultado das eleições, são uma ferramenta de informação à disposição do leitor, já que os resultados divulgados têm potencial de influenciar decisões de partidos, de lideranças políticas e até mesmo os humores do mercado financeiro.