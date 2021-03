O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz um pronunciamento, nesta quarta-feira (10), para comentar a anulação das suas condenações na Lava Jato de Curitiba. O evento, que estava marcado para as 11h, começou por volta de 11h20.

A decisão inesperada do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin, na segunda (8), possibilita que Lula seja candidato na eleição presidencial de 2022, o que foi comemorado pelo partido.

A 2ª Turma do STF também julga a suspeição do ex-juiz Sergio Moro nas ações em que condenou Lula. Com placar de 2 a 2, a sessão foi suspensa nesta terça (9) após pedido de vista do ministro Kassio Nunes Marques.