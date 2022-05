Um homem de 25 anos morreu após colidir sua motocicleta em um trator que rebocava uma plantadeira na noite desta sexta-feira (13) na Rodovia PR-589, que liga a cidade de Nova Santa Rosa ao distrito de Novo Sarandi, no Paraná.

A Polícia Militar em Nova Santa Rosa confirmou a reportagem que o motociclista, cujo nome não foi divulgado, seguia em sua Kawasaki 600 em direção a Nova Santa Rosa quando acabou atingindo a máquina agrícola, que era levada por um trator que seguia na mesma direção.

Após a batida, o capacete do rapaz ficou preso entre as engrenagens da máquina.

Uma ambulância da cidade, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

“As equipes de saúde tentaram reanimar o rapaz, mas ele já estava sem os sinais vitais”, afirmou o plantão da polícia. “Seus familiares foram ao local e o reconheceram.”

O IML (Instituto Médico Legal) da cidade de Toledo recolheu o corpo.

Segundo a PM, a Polícia Científica vai apurar as circunstâncias do acidente, como iluminação na rodovia, sinalização do trator e velocidade da moto.

A foto é do Portal Nova Santa Rosa.