Em plenária realizada nesta terça-feira (26), movimentos e partidos de oposição decidiram convocar uma megacarreata contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e apoiar a criação de uma CPI para investigar a atuação do ministro da Saúde Eduardo Pazuello durante a pandemia.

A ideia inicial é a de que ela seja realizada em 21 de fevereiro. No próximo domingo (31) eles realizarão carreatas menores, em bairros, com a ideia de começar a mobilização. Participaram dessa plenária o MST, o MTST, centrais sindicais e partidos como PT, PSOL, PCdoB e Rede.

Estrategicamente, os movimentos decidiram apoiar a criação de uma CPI que apure possíveis irregularidades na condução da pandemia por parte do governo federal e, mais especificamente, do Ministério da Saúde, sob comando de Pazuello. O aprofundamento dessa CPI, acreditam, pode desembocar no impeachment de Bolsonaro.

Nesta segunda (25), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu a criação de uma CPI sobre o tema.

Neste sábado (23) e no domingo, manifestantes pediram o impeachment de Bolsonaro em carreatas em capitais pelo país. O primeiro ato foi impulsionado por partidos de esquerda.

Também houve protesto em favor do impeachment de Bolsonaro em outras cidades pelo país, como Curitiba Rio de Janeiro, São Paulo e Recife.