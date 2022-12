O MPF (Ministério Público Federal) denunciou nesta quarta-feira (7) o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) por tentativa de homicídio contra quatro policiais federais no dia 23 de outubro. Os agentes estavam na casa de Jefferson, em Levy Gasparian (RJ), para prendê-lo após decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

LEIA TAMBÉM:

>> Bolsonaro inclui cachê de Gusttavo Lima na lista de sigilo de 100 anos

>> TSE nega recurso de Jocelito Canto e ex-governador Beto Richa vai assumir vaga de deputado

Jefferson está preso em Bangu 8 desde então. De lá para cá, seus advogados tentaram transferi-lo para um hospital, sem sucesso. Agora, o MPF pede que ele seja julgado por tentar matar os agentes da PF, e também pelos crimes de resistência à prisão, porte ilegal de armas de fogo de uso restrito e fabricação e armazenamento de artefato explosivo.

O MPF lista que Jefferson disparou 60 tiros de carabina na direção dos policiais, que estavam do lado de fora da propriedade. Alguns atingiram uma casa vizinha, onde estavam 20 pessoas -sendo 16 crianças. Ele também jogou três granadas adulteradas com prego na direção dos agentes. Para o MPF, não houve mortes por “circunstâncias alheias à vontade” do ex-deputado.