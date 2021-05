O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), decidiu suspender a sessão com o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello no fim da tarde desta quarta-feira (19).

LEIA TAMBÉM:

>> Ratinho Junior defende modelo de pedágio baseado na menor tarifa

>> Ex-ministro Eduardo Pazuello presta depoimento na CPI da covid-19

Aziz postou em suas redes sociais que suspendeu a sessão por causa do início da sessão plenária do Senado e que a CPI ainda tinha 23 inscritos. Por isso, a retomada da CPI foi para esta quinta-feira (20) às 9h30. No entanto, cogitou-se que a sessão tinha sido suspensa por um mal súbito do ex-ministro.

Pazuello sofreu de vaso vagal, que é uma perda de consciência momentânea, precisando ser atendido pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), que é médico.

Ao deixar a sessão, no entanto, Pazuello afirmou que não passou mal. Caminhando normalmente, o ex-ministro apenas disse que estava bem e que a sessão foi adiada por causa do início da ordem do dia no plenário do Senado.