Em nota divulgada no final da tarde desta quarta-feira (09), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que recebeu o relatório final do Ministério da Defesa sobre as Eleições de 2022. O TSE confirmou que, assim como todas as outras fiscalizações, o relatório “não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022”.

O relatório, que tem cerca de 60 páginas, contém sugestões de melhorias no processo. As sugestões serão analisadas e encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema.

“O TSE reafirma que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional, e as Eleições de 2022 comprovam a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração e da totalização dos votos”, finaliza a nota, assinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes.