Mais surpresas no primeiro dia de convenções partidárias, nesta quarta-feira (20). Praticamente ao mesmo tempo em que o eleitor paranaense perdia uma opção de voto para governador, com o recuo do PSDB, que decidiu lançar Cesar Silvestri Filho ao Senado, um novo pré-candidato ao governo era anunciado em Brasília.

Durante a convenção nacional do PDT, o pré-candidato do partido à presidência da República, Ciro Gomes, anunciou que Ricardo Gomyde disputará o governo do Paraná pelo partido.

+ Leia mais: Concurso da prefeitura de Curitiba tem 905 vagas e salários que chegam a R$ 6 mil; Veja as vagas!

“Quero cumprimentar um companheiro que, no Paraná, vem sofrendo muita hostilidade, mas tem a vocação, o espírito público e a decência para oferecer ao povo paranaense sua candidatura. Ricardo Gomyde, é uma honra voltar a lutar ao seu lado”, declarou Ciro, em Brasília.

O nome de Gomyde ainda não é consenso no PDT do Paraná, que realiza sua convenção apenas no próximo dia 30, mas a necessidade de criação de um palanque para Ciro Gomes, o recuo do PSDB, número reduzido de pré-candidatos ao Governo e, agora, a declaração do presidenciável colocam Gomyde como potencial candidato. “Ciro anunciou, vamos em frente. A campanha começa agora”, escreveu Gomyde à coluna, direto da convenção em Brasília.