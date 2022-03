O ex-juiz e pré-candidato à presidência Sergio Moro (Podemos) rompeu com o deputado estadual Arthur do Val (Podemos) após declarações polêmicas dele sobre refugiadas ucranianas. O pré-candidato ao governo de São Paulo, conhecido como “Mamãe Falei“, teve áudios vazados em que afirma que as ucranianas são “fáceis porque são pobres”.

“Só vou falar uma coisa para vocês: acabei de cruzar a fronteia a pé aqui, da Ucrânia com a Eslováquia. Eu juro, nunca na minha vida vi nada parecido em termos de ‘mina’ bonita. A fila das refugiadas… Imagina uma fila sei lá, de 200 metros, só deusa. Sem noção, inacreditável, fora de série. Se pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila de refugiados aqui”, diz um trecho do áudio divulgado nesta sexta-feira (04).

LEIA TAMBÉM:

>> Ucrânia acusa Rússia de desrespeitar cessar-fogo parcial e adia retirada de civis

>> Depois da piada do pescador na Linha Verde, vereador propõe CPI para investigar atraso nas obras

O ex-juiz cobrou um posicionamento do partido. Em resposta, a presidente da legenda, a deputada federal Renata Abreu (SP), anunciou que o Podemos abriu um procedimento disciplinar interno para apuração dos fatos.

“Jamais dividirei meu palanque e apoiarei pessoas quem têm esse tipo de opinião e comportamento. Espero que meu partido se manifeste brevemente diante da gravidade que a situação exige”, disse Moro, em nota. Antes da divulgação dos áudios, Moro havia elogiado a iniciativa de do Val em ir para Ucrânia após a invasão russa.

O ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) questionou Moro sobre o episódio. “Outra gafe verbal, Moro?”, disse o petista nas redes sociais ao lembrar que o ex-juiz havia afirmado que as falas sobre o nazismo do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) em um podcast no mês passado foram “gafe verbal”.

O pré-candidato ao Planalto e governador de São Paulo, João Doria (PSDB), também criticou a declaração atribuída ao representante do MBL. “Repudiante a fala do deputado Arthur do Val sobre as mulheres ucranianas. Inaceitável! Vergonhoso!”, disse o tucano. Já Guilherme Boulos (Psol) classificou o episódio como “asqueroso”.

“Deputado paulista vai para a Ucrânia se fingir de combatente mas, pelo visto, foi fazer turismo sexual, cheio de preconceito social e machismo… O MBL sempre foi humanamente desprezível. Inventaram fake news sobre Marielle e atacaram Padre Júlio. Mas o áudio de Mamãe Falei ultrapassa qualquer limite de indignidade moral. Ir para um país em guerra para assediar mulheres desesperadas é nojento demais!”, disse Boulos no Twitter.

O parlamentar, que está voltando para o Brasil da viagem à Ucrânia, deverá enfrentar várias representações na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Entre os deputados que pretendem representar contra Arthur do Val no Conselho de Ética, estão os petistas Emídio de Souza, Paulo Fiorilo e José Américo, o deputado do PL, Gil Diniz, entre outros.