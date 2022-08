A candidata Simone Tebet (MDB) teve o melhor desempenho no segundo bloco do debate deste domingo, de acordo com pesquisa qualitativa realizada pelo Datafolha com 64 pessoas em tempo real. Já Bolsonaro foi o pior, repetindo a posição que teve no primeiro bloco.

A maioria dos participantes, 37% ao todo, apontaram Tebet como quem se saiu melhor, em segundo lugar ficou Ciro Gomes (PDT) com 22%.

Já Jair Bolsonaro (PL) foi apontado como quem se saiu pior por 45% dos entrevistados. Luiz Felipe d’Avila (Novo) foi o pior para 16% e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para 14%.

No segundo bloco, jornalistas fizeram perguntas aos postulantes e escolheram um segundo candidato para comentar a resposta do concorrente.

A pesquisa não é representativa da população brasileira e visa mostrar a percepção de eleitores indecisos sobre seu voto ou que pretendem votar em branco ou nulo em outubro. Os participantes foram divididos em três salas virtuais e responderam perguntas por meio de um aplicativo.

Os participantes também classificaram a resposta dos candidatos no segundo bloco, em uma escala de péssimo, ruim, regular, bom e ótimo.

Assim como no primeiro bloco, Tebet e Ciro foram os mais bem avaliados, com 73% e 71% de ótimo e bom, respectivamente. Ambos tiveram 8% de ruim e péssimo. Lula teve 49% de ótimo e bom e 22% de ruim e péssimo.

Bolsonaro teve a pior avaliação com 32% de ótimo e bom e 34% de péssimo e ruim.