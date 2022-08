Famosos demonstram solidariedade à jornalista Vera Magalhães, apresentador do programa Roda Viva, da TV Cultura, após ela ser alvo de ataque do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, no debate na Band. Ele não gostou de uma pergunta da jornalista sobre a importância da vacinação contra Covid no país.

“Vera, não podia esperar outra coisa de você, você dorme pensando em mim. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Já está apelando”, afirmou Bolsonaro.

O candidato ainda disse que Vera foi conivente com a corrupção na CPI, que investigou os gastos na pandemia da Covid-19. “A senhora escondeu o Carlos Gabas, que desviou os R$ 50 milhões e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha para o Senado Federal. E não estou atacando mulheres, não. Não venha com essa de se vitimizar”, disse.

A apresentadora Fátima Bernardes demonstrou solidariedade à jornalista no Twitter. “Não é a primeira vez que mulheres jornalistas são atacadas por esse governo”, escreveu Fátima na rede social. “Bolsonaro é misógino com Vera Magalhães. Ataca a jornalista em vez de responder”, escreveu o jornalista Kennedy Alencar.

Sandra Annenberg disse que faz suas as palavras de Fátima. “Não podemos mais permitir misoginia seja onde for. Não vamos nos intimidar, mulheres são a maioria da população brasileira. Somos fortes! Vera Magalhães, minha solidariedade.”

O jornalista Reinaldo Azevedo pede um desagravo a Vera. “Organizadores do debate devem um desagravo a Vera Magalhães. Não é corporativismo. É decência”, escreveu.

Em outro post, ele disse que o ataque de Bolsonaro à jornalista é asqueroso e mentiroso. “Vera é uma das jornalistas mais competentes e intelectualmente honestas. Mesmo quando discordo e ela está certíssima”, disse. “Sei que você queria só fazer pergunta. E fez Bolsonaro ser Bolsonaro”, acrescentou.

A Midia Ninja compartilhou em seu perfil no Twitter apoio a Vera. “Toda Nossa solidariedade à jornalista Vera Magalhães! Um absurdo o que o genocida fez e faz sempre com as mulheres! Ninguém merece lidar com um imbecil, machista, autoritário, incompetentes como esse presidente!”