A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) divulgou a média semestral nacional do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha. O valor do botijão de 13 quilogramas (kg) ficou em R$ 95,63, entre junho e novembro deste ano. Em Curitiba, porém, segundo levantamento da ANP, o preço médio do gás GLP de 13kg, entre os dias 28 de novembro a 4 de dezembro, chegou a R$ 101,02 o botijão. Ou seja, R$ 5,3 mais caro que a média semestral nacional.

+Viu essa? Identificado e intimado homem que assediou criança de 8 anos na grande Curitiba

Segundo a ANP, a medida atende ao decreto 10.881, publicado na semana passada, que obriga a agência a divulgar todo mês, até o décimo dia útil do mês, a média nacional dos últimos seis meses do GLP.

O sistema de levantamento de preços da agência mostra que, na última semana, Cuiabá foi a capital com o maior preço para o botijão de 13 quilos do GLP, R$ 120,31, enquanto Salvador ficou com o menor valor, R$ 92,59. Veja abaixo os menores preços do gás de cozinha em Curitiba.

+Leia mais! Curitiba testa nova tecnologia para fiscalizar (e multar!) carros sem EstaR

E os combustíveis?

Em relação à gasolina comum, o litro mais em conta foi comercializado nos postos de combustíveis de Macapá: R$ 5,938. O Rio de Janeiro teve o valor mais alto para o litro da gasolina comum, R$ 7,208. Em Curitiba o preço médio ficou em R$ 6,27, sendo o mais barato R$ 6,09 e o mais caro R$ 6,49.

Já no diesel, Curitiba teve o menor valor para o litro: R$ 4,949. A pesquisa da ANP mostra que Rio Branco teve o litro mais alto do diesel: R$ 6.071. A coleta de preços foi feita entre 28 de novembro e 4 de dezembro.

Preço do gás de cozinha em Curitiba

*Pesquisa feita no dia 08/12/21

Jesiel Alves de Faria Eireli Rua Mateus Leme, 5784 Abranches – 95,00 01/12/2021 Carneiro Campos – Comercio de Gas Ltda Me Rua Tunisia, 630 Cajuru – 95,00 29/11/2021 Aidargas Comercio de Gas Ltda Rua Lodovico Geronasso, 824 Boa Vista – 96,99 01/12/2021 Jefferson Andre Olianczuk Peres 04776940981 Rua Arcésio Correia Lima, 301 Loja 01 Atuba – 97,00 01/12/2021 Gas Prime Comercio Varejista Ltda Me Rua Antônio Lago, 280 Boa Vista – 97,00 01/12/2021 Ppp Comercio de Gas e Bebidas Ltda Me Rua Professor Nilo Brandão, 463 São Lourenço – 97,00 01/12/2021 Riocwb Comercio de Gas e Bebidas Ltda Rua Padre Joao Wislinski, 549 Santa Candida – 98,00 01/12/2021 Auto Posto Via Trabalhador Ltda Rodovia Br 277, 4100 Uberaba – 98,90 29/11/2021 Everton Cardoso da Cruz Rua Sebastiao Marcos Luiz, 2050 Cajuru – 99,00 29/11/2021 Ln Distribuidora de Gas Ltda – Me Rua Jose Bajerski, 1831 Abranches – 99,00 01/12/2021 Arnoldo Batista Bitencourt Rua Pery Sotto Maior Bittencourt, 53 Atuba – 99,00 01/12/2021 Maia Comercio de Agua e Gas Ltda Rua Doutor Satilas do Amaral Camargo, 550 Tingui – 99,00 01/12/2021 Ribeiro & Prado Comercio de Gas Ltda Rua Rene Descartes, 429 Abranches – 99,00 01/12/2021 Alfa Gas Ltda Rua Rolandia, 105 Barreirinha – 99,90 01/12/2021 Kouke Comércio de Bebidas Ltda Me Rua Vitório Debiazio, 41 Barreirinha – 100,00 01/12/2021 Luis Carlos da Cruz Gas Ltda – Me Rua Vicente Spisla, 94 Santa Cândida – 100,00 01/12/2021 Distribuidora de Bebidas Bacacheri Ltda Estrada Guilherme Weigert, 1105 Santa Candida – 100,00 01/12/2021 Gas Pereira Curitiba Ltda Avenida Maringa, 3016 Emiliano Perneta – 100,00 01/12/2021 Antonio Braiz Ramos Avenida Paraná, 4665 Santa Candida – 100,00 01/12/2021 Gimenes Comercio de Gas e Agua Ltda Rua Professora Julia A di Lenna, 719 Santa Candida – 101,90 01/12/2021 Leperbon Comércio e Distribuidora de Gás Ltda. Estrada Guilherme Weigert, 959 Santa Candida – 102,00 01/12/2021 Mariane Oliveira dos Santos 02953461914 Avenida Anita Garibaldi, 4891 Barreirinha – 102,00 01/12/2021 Carmen dos Santos Boeno Com de Gase Agua – Me Av Anita Garibaldi, 4674 Barreirinha – 102,00 01/12/2021 Posto Rodovia dos Minerios Ltda Rua Jose Bajerski, 44 Abranches – 104,00 01/12/2021 Valdir Martines Rua Vereador Washington Mansur, 913 Ahu – 105,00 01/12/2021 Comercio de Gas e Agua Rocio Ltda – Me Rua Theodoro Makiolka, 1592 Santa Candida – 105,00 01/12/2021 Seixas Comercio de Gas Ltda Rua Maria de Lourdes Mickosz, 07 Casa Taboao – 105,00 01/12/2021 Morelogás Distribuidora de Gás Ltda – Epp Rua Vicente Geronasso, 647 Boa Vista – 105,00 01/12/2021 Auto Posto Abaete Ltda Rua Fernando de Noronha, 1324 Santa Candida – 110,00 01/12/2021 Santos e Azevedo Comercio de Gas e Agua Ltda Rua Carlota Straube de Araujo, 1413 Boa Vista – 110,00 01/12/2021 M. A. dos Santos Comercio de Gas e Bebidas – Me. Rua Fernando de Noronha, 1271 Comercio 01 Santa Candida – 110,00 01/12/2021

Web Stories