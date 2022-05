A Casa Encantada do Bosque Alemão, no Vista Alegre, vai receber reformas no telhado e, por isso, ficará fechada ao público por 60 dias. O prazo começa a contar nesta quarta-feira, dia 1º de junho.

+Leia mais! Benzedeiras em Curitiba: trabalho das rezadeiras está valorizado após a pandemia de covid-19

Inaugurada em março de 1996, na primeira gestão do prefeito Rafael Greca, a Casa Encantada é um espaço de lazer, conhecimento e incentivo à leitura. É uma das 195 unidades da Rede Municipal de Bibliotecas Escolares, com um acervo de 2,4 mil livros destinado ao público infantil.

Durante a reforma, a contação de histórias com as “bruxas” da Casa Encantada pode ser vista na TV Escola Curitiba ou presencialmente nas atividades do projeto Educ@ção, aos sábados, na Rua das Flores, das 10h às 12h.