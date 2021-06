A morte de William André Sávio Bonifácio, professor do Colégio Anchieta CIC, em Curitiba, comoveu as redes sociais. Aos 38 anos, William morreu em decorrência de complicações causadas pela covid-19.

Nesta segunda-feira (21), a Universidade Federal do Paraná (UFPR) publicou uma nota de seu falecimento. William era aluno do curso de Filosofia, segunda graduação que cursava. “Deixa saudades. Homem exemplar, professor querido, marido amado e pai coruja”, escreveu o Colégio Anchieta em postagem no Facebook.

“A comunidade da UFPR presta solidariedade aos familiares e amigos de William”, revelou a nota publicada pela universidade nesta segunda-feira.