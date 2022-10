Uma quadrilha especializada em realizar furtos em apartamentos de luxo é alvo de uma mega operação da Polícia Civil do Paraná no Paraná e em São Paulo. Estão sendo cumpridas 30 ordens judiciais contra uma associação criminosa ligada a furtos em apartamentos de luxo, ocorridos em todo país. De acordo com as investigações o grupo criminoso utilizava menores de idade para cometer os crimes.

Dentre os mandados, estão 13 de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão. Entre os alvos estão os responsáveis pelos furtos e terceiros, que recebiam os valores roubados. A ação conta com mais de 100 policiais do Paraná e do Estado de São Paulo.

Modo de operação

Os indivíduos entravam nos prédios se passando por parentes ou visitantes de moradores. Nos locais, buscavam apartamentos vazios, com foco de furtar joias, relógios de luxo, armas e quantias em dinheiro.

Os suspeitos devem responder pelos crimes de associação criminosa, furto e extorsão.