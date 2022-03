O restaurante de comida saudável All Natural tem novidades para os seus clientes. Foi inaugurado no último dia 9 de março no bairro Batel, em Curitiba, a terceira unidade no Paraná e a segunda da rede na capital. O novo estabelecimento fica no hotel Helbor Stay, na Avenida Silva Jardim, 2424.

A localização central torna o acesso mais prático e fácil, além de proporcionar um maior raio de delivery para quem opta por receber os pratos em casa. O restaurante está com um novo cardápio de verão, com pratos frescos e exóticos, além das diversas opções também disponíveis para o café da manhã daqueles que desejam começar o dia de maneira mais saudável.

A empresa, que já possui uma unidade em Maringá e outra em Curitiba no

bairro Bigorrilho, traz para sua nova localização o mesmo ambiente moderno e

aconchegante, sendo uma opção para quem busca, além de uma refeição saudável, um espaço confortável para descontrair ou para relaxar após um longo dia de trabalho.