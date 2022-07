A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem nesta quinta-feira (21), suspeito de manter na base da ameaça e agressões dez idosos em cárcere privado em um asilo clandestino, em Colombo, região metropolitana de Curitiba. O crime foi constatado no dia 30 de junho, quando a Polícia Militar recebeu uma denúncia.

As vítimas eram mantidas em um imóvel pequeno, sem condições de infraestrutura, e o suspeito fazia a vigilância dos pacientes. Segundo relatos de alguns dos internos, ele agredia com socos e pontapés qualquer um dos internos que “saísse da linha”. Segundo testemunhas, o rapaz preso vivia sobre o efeito de drogas.

Outras duas pessoas apontadas como os donos do estabelecimento estão foragidas. A PCPR reforça que qualquer informação sobre o caso pode ser repassada aos policiais de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque Denúncia ou pelo (41) 3605-6550, diretamente à equipe de investigação.

