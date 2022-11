Todos os acessos de Curitiba para o Litoral paranaense estão fechados por conta dos deslizamentos de terra nas últimas horas ou com bloqueios parciais, em decorrência do grande volume de chuva nas regiões serranas. O principal deslizamento, na BR-376, deixou um morto e ao menos quinze veículos arrastados pela lama.

Em São José dos Pinhais, a BR 277 tem um ponto de retenção no km 60 na pista sentido Paranaguá, devido a queda de barreira no km 41, trecho que fica a 1 quilômetro do ponto onde tem desvio por causa do deslizamento que aconteceu no mês de outubro. Na pista sentido Curitiba, o trânsito flui por uma faixa.

Trecho da BR-277 que teve deslizamento na manhã desta terça-feira. Foto: Colaboração/Marcelo Andrade.

A BR 376, que liga a capital ao litoral de Santa Catarina, está totalmente bloqueada por causa do deslizamento de terra que aconteceu no início da noite da última segunda-feira, 28. Equipes da concessionária Litoral Sul, que administra o trecho, e do Corpo de bombeiros fazem o atendimento no local. Não há previsão de liberação do trecho.

A Polícia Rodoviária Federal trabalha também nos pontos de retenção da BR 376 que, no sentido Santa Catarina, estão no km 635,1 no posto do pedágio, em São José dos Pinhais, e também em Tijucas do Sul, próximo ao posto da PRF onde fica o último retorno antes da Serra, e no sentido Curitiba, no km 1,3, em Garuva.

A concessionária sugere uma rota alternativa para os motoristas que vão de Curitiba em direção ao Litoral catarinense com saída pela BR 116, em Fazenda Rio Grande, passando pelas cidades de Quitandinha e Campo do Tenente, ainda no Paraná e já em Santa Catarina seguindo pela BR 470 que liga Monte Alegre até a região de Itajaí.

Bloqueio na Estrada da Graciosa e BR-116

BR-116 com deslizamento na manhã desta terça-feira. Foto: Divulgação/PRF.

BR 116, em Campina Grande do Sul, permanece com interdição parcial, sentido São Paulo, sem previsão de liberação, em virtude de queda de barreira no km 51, trecho que fica um pouco antes da Represa do Capivari.

Em Campina Grande do Sul, ainda na BR 116, na altura do quilômetro 58, ocorreu uma interdição total, sentido Curitiba, sem previsão de liberação, em virtude de desmoronamento de terra.

Estrada da Graciosa PR-410 também está interditada devido a queda de barreira, no sentido Curitiba. Não há, no momento, opção de acesso ao litoral paranaense.

E o Ferryboat?

A travessia de ferry boat na Baía de Guaratuba está enfrentando longas filas nesta terça-feira devido ao trânsito sendo desviado da BR-376. Três embarcações estão em operação, com dois atracadouros em funcionamento, enquanto os outros dois estão passando por reformas, devendo ser liberados no dia 10.

