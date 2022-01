Um vídeo de uma situação inusitada gravado em Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná, viralizou nas redes sociais e está dando o que falar. Tudo porque um cachorro, que tinha ficado sozinho dentro de um carro estacionado, desengatou o freio de mão, deixando o veículo completamente desgovernado. Por pouco a peraltice canina não causou um acidente.

Nas imagens, o animal aparece na janela enquanto o veículo sai da vaga em que estava estacionado, cruza a rua e para em cima do meio fio, isso tudo de ré. Por sorte, não acertou nenhuma pessoa ou mesmo outro carro. Uma moto chegou a passar pertinho do “cãomóvel”.

Testemunhas relataram que apesar do pequeno impacto ao parar, o animal não se feriu. O motorista do veículo não foi encontrado. Lembrando que o motorista deixou o carro com o animal dentro e com os vidros abertos.

Carro ficou desgovernado depois que o cachorro soltou o freio de mão. Foto: Reprodução.

