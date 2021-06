A Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária (SETRAB) de São José dos Pinhais divulgou novas vagas de trabalho disponíveis no município. São diversas vagas, para todos os níveis de escolaridade, com salários que vão de R$ 1100 até R$ 3mil. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3283 6800 ou na Avenida Rui Barbosa, 9244, Centro de São José dos Pinhais.

A SETRAB ressalta que no intuito de otimizar o tempo de cada candidato e seguir as normativas de combate e prevenção ao covid-19, orienta que os interessados nas vagas ofertadas enviem o número de referência da vaga pretendida, juntamente com seu número do PIS ou CPF pelo aplicativo TELEGRAM para o número do SINE SJP (41) 99127-7172.

Confira as novas vagas disponíveis de:

– Auxiliar de serralheria (5763271);

Salário de R$ 1712 + Benefícios. Necessário ensino médio e curso de solda)

– Montador de artefatos de madeira (5763109);

Salário de R$ 1650 + refeição no local + VT + vale mercado. Ensino fundamental e experiência na função.

– Torneiro mecânico (5763216);

Salário de R$ 2200 + benefícios. Necessário experiência de 6 meses na função e ensino médio completo.

– Empacotador a mão (5763546);

R$ 1100 + benefícios. Ensino médio completo ou em curso.

– Cuidador de idoso (5761981);

Salário de R$ 1100. Experiência comprovada e ensino fundamental, além de curso de cuidador.

– Técnico de eletricidade (5757445);

Salário de R$ 3 mil + vale refeição e vale transporte. Ensino médio completo e experiência.

– Serralheiro (5763432);

R$ 1800 (salário negociável conforme experiência) + benefícios. Necessário ensino fundamental e cursos de solda MIG, MAG, TIG e Eletrodo.

– Marceneiro (5762628);

Salário de R$ 2500 + combustível a combinar. necessário ter experiência e ferramentas próprias.

– Recepcionista em geral (5762730);

Salário de R$ 1100, com promessa de reajuste após período de experiência. Vale refeição de R$ 400 e vale transporte. Ensino médio completo.

– Pintor de obras (5755588);

Salário de R$ 9,09 por hora + benefícios. Necessária experiência comprovada.

– Auxiliar de limpeza (5762495);

Salário de R$ 1245,46 + vale alimentação e vale transporte. Ensino fundamental completo.

– Pedreiro (5755601);

R$ 9,09 por hora + benefícios. Necessária experiência na função.

– Vendedor interno (5762043);

R$ 1300 + comissão. Possuir Ensino Médio e conhecimento em técnicas de venda, matemática básica e materiais de construção.

– Forneiro de fundição (5761227),

R$ 1692,11 + benefícios. Ensino Médio completo. Desejável CNH B e curso de empilhadeira.

– Controlador de acesso (5762702).

R$ 1542 + vale alimentação de R$ 450 + vale transporte e convênio com farmácia. Ensino Médio e experiência comprovada.