O grupo KLB, formado pelos irmãos Kiko, Leandro e Bruno, sucesso do Brasil na década de 2000, anunciou seu retorno aos palcos durante apresentação especial no programa Altas Horas, da Rede Globo, no último final de semana. Para euforia dos fãs, que há sete anos esperava esse momento, a bandas confirmou a turnê comemorativa “20 +2 Experience”, que celebrará duas décadas de carreira e o lançamento do primeiro álbum do trio.

Quem viveu os anos 2000 e ouvia muito rádio antes da era dos aplicativos de música e streaming, com certeza se lembra dos irmãos Kiko, Leandro e Bruno. Eles dominaram as paradas das principais emissoras de rádios do Brasil, eram semanalmente atração dos importantes programas de TV e conquistaram os corações de todas as adolescentes daquela época.

+ Leia também: Iron Maiden confirma show para agosto em Curitiba; veja preço dos ingressos!

A consagração de todo sucesso veio traduzida na conquista de discos de ouro, platina e diamante. São mais de sete milhões de álbuns vendidos na carreira e dezenas de shows lotados.

“Será muito gostoso revisitar a nossa história! Essa reunião será a realização de um sonho de todos os nossos fãs e dos nossos familiares também. Construímos uma carreira muito bonita e sólida. Durante todo esse tempo, as pessoas nunca deixaram de pedir o nosso reencontro e estamos prontos para levar muito amor e carinho para vocês. Será uma verdadeira celebração de anos mágicos em nossas vidas”, declarou o grupo em material divulgado por sua assessoria de imprensa.

A direção artística da tour “20 +2 Experience” ficará por conta dos irmãos, em parceria com o empresário Matheus Possebon, que também atuará como diretor musical. A direção geral é de Juliano Carvalho.

Com previsão de duração de duas horas, a ideia é protagonizar o “setlist dos sonhos”, a partir de hits como “A Dor Desse Amor”, “Um Anjo”, “Ela Não Está Aqui”, “Minha Timidez”, “Por Que Tem Que Ser Assim?”, “Estou Em Suas Mãos”, “Por Causa de Você”, entre outras.

Além disso, está previsto o lançamento de uma nova composição, que será revelada nos próximos dias, e versão especial para a clássica “Everything I Do”, do cantor canadense Bryan Adams. Os artistas devem aproveitar essa longa série de apresentações para a gravação de um DVD.

Formado em 2000, o KLB lançou oito discos de estúdio e dois ao vivo. Em 2012, eles anunciaram uma pausa no ano seguinte. Curiosamente, o grupo nunca chegou a anunciar seu fim, mas seus integrantes deram um tempo na carreira para se dedicarem a projetos pessoais. Porém, em 2015, realizaram vários shows e gravaram o DVD intimista “Um Novo Tempo”, que teve como set a área externo do estúdio dos cantores e a presença de familiares e amigos íntimos.

+ Veja também: Guns N’ Roses confirma show em Curitiba e mais cidades; Veja as datas

Confira abaixo as datas e as cidades que receberão os shows da tour “20 +2 Experience”:

11/06 (sábado) – São Paulo/SP

08/07 (sexta) – Rio de Janeiro/RJ

28/07 (quinta) – Porto Alegre/RS

29/07 (sexta-feira) – São José/SC

30/07 (sábado) – Curitiba/PR

06/08 (sábado) – Ribeirão Preto/SP

12/08 (sexta) – Brasília/DF

13/08 (sábado) – Belo Horizonte/MG

20/08 (sábado) – Natal/RN

21/08 (domingo) – Recife/PE

26/08 (sexta) – Salvador/BA

27/08 (sábado) – Maceió/AL

03/09 (sábado) – Manaus/AM

04/09 (domingo) – Belém/PA

Data em breve – Campinas/SP

Data em breve – Vitória/ES

Data em breve – Fortaleza/CE

A venda de ingressos começa no próximo dia 28 de abril, às 15h. Mais informações serão reveladas em breve.