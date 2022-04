Separe a regata e a bermuda, pois Curitiba terá um “mini-verão” na última semana do mês de abril. Nesta segunda-feira (25), as temperaturas chegarão aos 25°C, mesmo com tempo nublado na capital paranaense. Na terça (26), a mínima será de 17°C e a máxima de 27°C.

Para a quarta-feira (27), os termômetros devem marcar temperaturas máximas de 28°C, com céu claro e tempo bem aberto. Esse também será o panorama na quinta-feira (28), com máxima de 28ºC.

A previsão do tempo em Curitiba só começará a mudar na sexta-feira (29), com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva durante o dia. Mesmo assim, a temperatura para os curitibanos ficará entre 16°C e 23ºC. No domingo, chega ao fim o “mini-verão” curitibano (miníma de 14°C e máxima de 25ºC), já que a partir de segunda-feira as temperaturas começam a cair novamente, com chuvas esperadas até a próxima quarta-feira (4).

