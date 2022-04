Neste sábado, dia 09 de abril, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, acontece a sétima edição do Warung Day Festival (WDF). Os organizadores prometem várias novidades para este ano. Para começar, o evento será o maior da história, com uma estrutura com mais de 20 mil m² que trará, pela primeira vez, um palco na Ópera de Arame (Ópera Stage), além de dois palcos na Pedreira Paulo Leminski (Warung Stage e Pedreira Stage), espaço tradicional do festival.

“Por causa da pandemia, tivemos bastante tempo para projetar um evento inesquecível, repleto de novidades. A maior edição Warung Day Festival terá uma estrutura inédita, que vai unir os dois principais palcos da música curitibana. Estamos muito ansiosos para ver o festival montado e, principalmente, para voltar a sentir de perto a energia do nosso público”, comenta Patrick Cornelsen, diretor de produção do WDF.

O evento contará, também, com áreas de convivência com serviços de alimentação e atrações especiais, e um backstage ainda mais amplo, com passagens exclusivas que irão facilitar o acesso do público aos três palcos do festival, além de milhares de metros de áreas cobertas. “Tudo isso instalado em meio à natureza exuberante de um dos endereços mais encantadores da capital paranaense”, complementa Cornelsen.

Para manter a tradição, o Warung Day Festival terá um line-up de altíssimo nível, com 24 atrações nacionais e internacionais, entre elas diversos artistas que irão se apresentar pela primeira vez no Brasil, totalizando quase 20 horas de programação ininterrupta. “O Warung Day Festival é um evento feito para quem vive a música eletrônica em toda sua amplitude. Por esse motivo, além de todo carinho com as questões estruturais, trabalhamos muito para montar um line-up que seja realmente surpreendente”, detalha Carlos Civitate Júnior, o “Jejê”, sócio-diretor do WDF.

Entre os grandes destaques do evento estarão a norte-americana The Blessed Madonna, que ganhou o mundo com seus remixes para Dua Lipa e Elton John; o argentino Hernan Cattaneo e o britânico Nick Warren, ícones do progressive mundial, que se apresentam juntos pela primeira vez no Brasil com um b2b que está entre os mais respeitados do mundo; a palestina Sama Abdulhadi, um dos grandes destaques do cenário Techno underground; e o alemão Jan Blomqvist, que trará para Curitiba seu som bem peculiar, marcado por vocais acompanhados por baterias eletrônicas e sintetizadores, caracterizando um dos line-ups mais respeitados do mundo.

Gole dos bons

A bebida oficial do evento será a Beck´s, cerveja alemã mais vendida no mundo e conhecida por seu amargor superior aos outros rótulos do segmento premium do mercado.

“Estamos muito ansiosos para esse retorno do Festival, ainda mais em um espaço que foi totalmente revitalizado para receber com segurança, eventos de música como esse. A Beck´s, que já é patrocinadora oficial do Warung Club, se orgulha demais em trazer também a maior edição do Warung Day para Curitiba depois de tanto tempo. Com certeza será incrível!”, comemora, Giuliana Tosi, Gerente regional de patrocínios e marketing de experiência da Ambev.

O evento também vai oferecer áreas de convivência com alimentação e atrações especiais. “A região Sul do Brasil possui uma cena de casas noturnas e clubes de música eletrônica muito forte e muito importante para nós como marca. Inclusive, esse movimento de rodar o Brasil com o Warung Tour tem muito valor para o mercado e ajuda a potencializar ainda mais a região como um polo importante para o segmento”, pontua João Pedro Serrano Fagundes, Gerente de Marketing de Beck´s.

Atrações

Ópera Stage: Albuquerque, Boghosian, Edu Schwartz, Elekfantz, Jan Blomqvist, Jessica Brankka, The Blessed Madonna e Whomadewho

Warung Stage: Blancah, Brina Knauss, Gabe, Hernan Cattaneo b2b Nick Warren, Innellea, Leoz e ZAC

Pedreira Stage: Due, Eli Iwasa, L_CIO, Len Faki, LK, Marcel Dettmann, Renato Ratier e Sama Abdulhadi

Ingressos

O 7º Warung Day Festival será realizado neste sábado, dia 09 de abril, das 11h à 01h, no Parque das Pedreiras, com programação na Pedreira Paulo Leminski e na Ópera de Arame. Os ingressos custam a partir de R$ 190 (feminino) e R$ 260 (masculino) e estão disponíveis no site www.warungdayfestival.com.br, com vendas a partir das plataformas Blueticket e Ingresse.

Mais informações no perfil oficial do evento no Instagram (@warung_dayfestival).