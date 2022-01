Abuso nas festas de fim de ano, férias de janeiro e promessas para o ano que se inicia. É comum as pessoas criarem objetivos para o novo período, mas é essencial verificar como anda a sua saúde. O check-up auxilia a prevenir doenças cardiovasculares como o infarto e o AVC, doenças metabólicas como o diabetes e tantas outras que podem abreviar a vida.

Pelo check-up é possível detectar doenças ainda em estágios iniciais e auxilia no tratamento da hipertensão, diabetes e a maioria dos tipos de câncer. Além disso, doenças que são assintomáticas no começo podem ser avaliadas nos exames simples como os de sangue (veja a lista abaixo).

Vale lembrar que o diagnóstico precoce é fundamental para a maioria das doenças. Walmor Lemke, médico cardiologista e sócio Gerente da Cardiocare Clínica Cardiológica, no bairro Tarumã, em Curitiba, acredita que o check-up no começo do ano vai ajudar a definir o possível “estrago” das festas de fim de ano e irá colaborar no planejamento da vida da pessoa durante os 365 dias.

“É importante verificar como o corpo reagiu diante de alguns exageros. No período de férias, existem aqueles que fazem exercícios e não estão acostumados. Esse check-up de começo de ano tem essa finalidade que perceber se teve algum dano. Além disso, se tem uma perspectiva para o ano, pois a pessoa vai ter a real noção do preparo físico, verifica-se a pressão arterial, colesterol e glicemia. O importante é prevenir e não correr atrás para tratar a doença. Se ela sabe que precisa corrigir no começo do ano, ela acaba se comportando melhor ao longo da temporada com uma melhor alimentação e exercícios’, disse Lemke.

Tem idade para fazer o check-up?

Tem sim, mas aí varia de caso a caso. Tem pessoas que pertencem a um grupo de risco que tem maior tendência de problemas cardiovasculares, de pele ou mesmo relacionado a pressão alta.

“Se a pessoa tem na família casos de diabetes, pressão alta, infartos, ela pode desenvolver doenças cardiológicas. É fundamental que ela faça consultas antes dos 40 anos de idade. Não seja ingênuo e procure um médico. Diariamente temos casos de jovens com menos de 30 anos que estão com o colesterol altíssimo. É preciso tratar para não abreviar a vida dessa pessoa. Para quem não está no grupo de risco, não é obeso, não fuma, tem pressão boa, o check-up pode ser depois dos 40. A chance de ter um problema cardiológico é menor”, relatou o médico.

Não esqueça dos exercícios

Os exames são importantes na avaliação com o médico, mas é preciso seguir recomendações para o bem-estar clinico. Evitar o fumo, álcool em excesso, mantenha um peso saudável, tenha boas noites de sono, e claro, faça exercícios regularmente. E após as festas de fim de ano, férias, a retomada ou mesmo o início das atividades esportivas leva um tempinho para entrar na linha.

Zanon Macedo, personal trainer e responsável pelo blog Emagrecer é pra já, da Tribuna do Paraná, desde 2017, relata que o importante nesta retomada é manter a intensidade nos exercícios. Ou seja, esqueça o tempo de malhação e foque no rendimento.

“O importante é a intensidade. O segredo não está no tempo, sinta o músculo queimar, o coração bater mais forte, a respiração mais ofegante, aí está a transformação que estimula o seu corpo e acelera o metabolismo. Digo que 20 minutos intensos é melhor que 1 hora de leve, seja a pessoa acostumada ou o sedentário”, comentou Zanon.

Quais exames são realizados no check-up?

Hemograma: O mais recomendado pelos médicos e serve para avaliar a quantidade e a forma de alguns elementos do sangue como hemácias, leucócitos e plaquetas. O exame é requerido pelo profissional de saúde para diagnosticar ou controlar a evolução de uma doença.

Colesterol total e frações: O exame mede o HDL (o “colesterol bom”), LDL (o “colesterol ruim”) e triglicerídeos na corrente sanguínea.

Triglicérides: Exame de sangue que mede os níveis de triglicérides (triglicerídeos), forma química pela qual a gordura orgânica (lipídios) é armazenada no organismo.

Glicemia de jejum: Com o organismo em jejum, mostra a taxa de glicose no sangue.

Hepatograma: Conjunto de exames de sangue, mais conhecido como provas de função do fígado e das vesículas biliares. É recomendado para ajudar no diagnóstico de lesão hepática.

Exames de tireoide (TSH, T4 e T3): São pedidos pelo médico para avaliar como está funcionando a tireoide. Nele é analisado o TSH, hormônio produzido por uma glândula situada na base do cérebro, a hipófise, que regula a produção dos hormônios da tireoide (T3, atriodotironina; e T4, a tiroxina).

Teste ergométrico: Analisa o funcionamento do sistema cardiovascular quando submetido a esforço físico progressivo. É pedido normalmente quando há histórico de problema cardiovascular na família ou para a realização de atividades físicas.

Curva glicêmica: Exame de sangue feito, principalmente, para o diagnóstico do diabetes.

Mamografia: Mulheres acima de 40 anos devem realizar anualmente a mamografia – imagem radiográfica da mama. É realizado para diagnóstico precoce do câncer de mama.

Papanicolau: Serve para prevenir e diagnosticar o câncer no colo de útero e deve ser feito por mulheres em atividade sexual anualmente.

Colposcopia: Exame para a visualização do colo uterino e é indicado quando o papanicolau apresenta resultados anormais.

Exame da próstata (toque retal): Homens sem histórico familiar de câncer de próstata devem fazer o exame após os 45 anos. Aqueles que já têm casos na família devem ser avaliados a partir dos 40 anos.

