As Ligas Acadêmicas de Urologia, Cirurgia Pediátrica e Estomaterapia da Universidade Federal do Paraná pretendem realizar uma Ação de Conscientização sobre Enurese no próximo sábado (28), em Curitiba, em alusão ao Dia Mundial da Enurese. A ação será no parque Barigui, das 9h30 às 16h.

Popularmente conhecida como “xixi na cama”, a enurese é definida como a perda intermitente de urina durante o sono em crianças com até 5 anos.

A enurese está associada a distúrbios emocionais, de comportamento, disfunção miccional, intestinal, além de alterações respiratórias como obstrução de vias aéreas e apneia do sono. Destaca-se que a criança enurética frequentemente apresenta alterações de humor, baixa autoestima com isolamento social e insegurança, além de ter um alto risco de sofrer punições verbais e até físicas por parte dos seus familiares.

Nesse contexto, a família ocupa posição fundamental para fornecer o suporte, acolhimento e tratamento dessas crianças, sendo primordial a explicação pelos profissionais de saúde acerca dos fatores relacionados no quadro de enurese, os modelos explicativos e possíveis estratégias para lidar com esse transtorno, como terapias comportamentais, tratamento com alarmes, terapia medicamentosa e terapias combinadas.

Ao longo de todo o dia da ação, no sábado, serão realizadas abordagens com as famílias e diálogos sobre seus entendimentos relacionados à enurese.