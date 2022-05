O crescimento e o desenvolvimento saudável de uma criança dependem de diferentes fatores, entre eles o acompanhamento regular com um pediatra. Ele é o profissional responsável por fornecer todas as orientações necessárias aos pais, além de indicar as ações adequadas para recuperar a saúde e prevenir doenças.

Segundo o Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba, que atende crianças e adolescentes de todo o país, o pediatra é fundamental na atenção primária à saúde e todas as crianças devem ter acesso a este especialista.

“Quando falamos de um ser humano em crescimento e desenvolvimento, ele necessita de proteção. E o pediatra não é um médico somente para doenças, suas ações são de promoção, prevenção e assistência à saúde, para um atendimento integral”, destaca o diretor-técnico da instituição, Donizetti Dimmer Giamberardino.

Giamberardino reforça que a atenção pediátrica deve iniciar no nascimento da criança, com assistência ao parto, e continuar nas consultas de puericultura. “Essas consultas são para o acompanhamento do desenvolvimento psicomotor, crescimento, peso adequado, vacinação, prática de esportes, entre outras”, disse.

Ainda conforme o Pequeno Príncipe, as visitas ao médico devem ser mensais no primeiro ano de vida da criança e com o decorrer do tempo vão se espaçando para a cada dois meses, até que seja estabelecido uma consulta por ano para a avaliação de saúde. A escolha do pediatra deve acontecer já durante a gestação e isso pode ser feito por meio de conversas com os especialistas. “A confiança é fundamental para os resultados. Também é importante que os pais procurem por referências curriculares e de outros pacientes”, completa Giamberardino.

Esse acompanhamento faz com que sejam evitadas idas desnecessárias a emergências hospitalares que podem colocar ainda mais em risco a saúde das crianças. “Devemos lembrar que nem toda febre precisa de atendimento hospitalar. Uma sala de emergência tem pacientes com doenças infectocontagiosas e uma série de outras situações que podem agravar ainda mais o quadro de uma criança com sintomas leves”, aponta o infectologista pediátrico do Pequeno Príncipe, Victor Horácio de Souza Costa Júnior.

Mas quando procurar um pronto-atendimento?

O Pequeno Príncipe, maior hospital exclusivamente pediátrico do país, chegou a registrar em fevereiro deste ano um aumento de 151% na procura dos pronto-atendimentos. Esse crescimento resultou em uma média de mais de 300 atendimentos diários.

Victor Horácio de Souza Costa Júnior esclarece que quando a criança não está bem, a primeira coisa a ser feita é entrar em contato com o pediatra para verificar todas as orientações necessárias, pois nem todos os casos precisam ser encaminhados para emergências. “Devem ser levados até um pronto-atendimento os casos em que a febre não baixa com o uso de antitérmico, que a criança está sonolenta, com crise convulsiva ou dificuldade respiratória, por exemplo ou ainda apresente vomito e diarreia persistente”, explica.

Sobre o Pequeno Príncipe

O Pequeno Príncipe é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que oferece assistência hospitalar há mais de 100 anos para crianças e adolescentes de todo o país. Possibilita desde consultas até tratamentos complexos, como transplantes de rim, fígado, coração, ossos e medula óssea.

Também oferece atendimento em 35 especialidades, com equipes multiprofissionais e realiza 60% deles via Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2021, mesmo com as restrições impostas pela pandemia de coronavírus, foram realizados 200 mil atendimentos e 14,7 mil cirurgias que beneficiaram pacientes do Brasil inteiro.

