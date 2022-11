Faltando poucos dias para a Abertura Oficial da Copa do Mundo, um time de mini campeões, composto por bebês prematuros internados na UTI Neonatal do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), de Curitiba, enviaram nesta quinta-feira (17), diversos recadinhos para a Seleção Brasileira de Futebol.

Os recados de incentivo como “Neymar, dedica um gol para nós”, “Casemiro seja corajoso como eu”, ” Fabinho, o gol da vida é nosso”, “Tite a taça é nossa”, vieram acompanhados também com cada bebê vestido com roupinhas que representavam cada jogador do time de futebol brasileiro.

A ação organizada pelo hospital, também chama atenção para o Dia Mundial da Prematuridade, celebrado nesta quinta, e deixou os pais dos bebês e toda a equipe de assistência encantados com tamanha fofura.

As roupinhas foram confecionadas pela própria equipe de costura do hospital. “Os pais amaram à surpresa. Não tem preço ver o sorriso e uma lágrima de felicidade deles, vendo os bebês com as roupinhas. É um sentimento único que vale todo o esforço feito. Nesse momento eu vejo que estou no lugar certo e realizada como enfermeira, um abraço de gratidão que recebo é mais que valioso”, afirma Natália Bueno, coordenadora de enfermagem da UTI Neonatal.

Segundo a profissional, momentos de humanização, tornam o internamento mais leve, criando um vínculo afetivo com a equipe multiprofissional, trazendo segurança e leveza para os bebês e pais e ajudando a proporcionar momentos felizes e únicos entre eles.

A bebê Sophia Chanchutz Camargo, que nasceu de 24 semanas, pesando apenas 705 gramas, já está com 2.320 kg e quase de alta. Vestida com a camisa do Neymar, sua mãe, Sherollyn Luciana Chanchutz, ficou alegre com a surpresa preparada pelo hospital. “Achei uma maravilha a surpresa, ela está a coisa mais linda. É nosso milagrezinho e já está pronta para a alta. Ela é uma campeã como Neymar, muito vitoriosa”, disse a mãe.

E quem disse que o técnico ficaria de fora? Na incubadora ao lado, o bebê Henrico Trevisan, que está há um mês na UTI, vestiu o uniforme do técnico Tite. “Foi muito legal a surpresa, ele está muito bonitinho”, disse a sua mãe Adriana Plattes Trevisan. O pai, Sérgio Henrique Trevisan, também gostou de ver o filho vestido com roupinhas representando o técnico da Seleção. “O Tite vai comandar a Copa e o nosso Tite vai comandar a bagunça em casa”, disse alegre e emocionado ao ver o filho.