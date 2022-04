Ele decora, ajuda a manter o ambiente organizado e limpo, mas, às vezes, também é o “vilão” dos banheiros ao reter a água, gordura corporal e resíduos dos cosméticos que usamos durante o banho. Quem nunca olhou para o box e pensou: “você está sujo e manchado, de novo?”

Mas, ao contrário do que parece, a limpeza do box do banheiro não é uma tarefa difícil, especialmente se ela for feita com frequência. Então aqui vai a primeira dica: não deixe a sujeira acumular, pois isso irá dificultar a limpeza e torná-la mais demorada.

Para realizar a limpeza em si, o primeiro passo é molhar o box. Depois, com a ajuda de uma esponja, aplique sabão líquido neutro e esfregue toda a superfície.

“Como o nosso corpo libera uma espécie de gordura durante o banho, esse produto é muito eficiente para esse tipo de limpeza, além de não ser abrasivo [o que poderia danificar o vidro e as ferragens]”, explica João Pedro Lúcio, técnico de operações da Maria Brasileira, rede de franquias de cuidados e limpeza residencial e corporativa.

Depois, enxague bem e seque o box com um pano de microfibra. Isso evita o aparecimento de manchas provenientes do calcário, que é um sal natural contido na formulação da água. “É devido a esse sal que aparecem as manchas brancas no box, por isso a necessidade de secá-lo bem”, reforça João Pedro.

Por fim, ainda é possível aplicar produtos hidrorrepelentes, disponíveis no mercado, que promovem uma proteção extra à formação das manchas ao facilitarem que a água escorra pelo vidro do box.

E para os fãs de misturinhas…

O detergente neutro, por si só, já basta para uma boa limpeza do box por sua capacidade de remover a gordura. No entanto, é possível potencializá-la com uma “misturinha” que leva bicarbonato de sódio, detergente e limão. Confira a receita!

100 ml de água

01 colher (sopa) de bicarbonato de sódio

03 colheres (sopa) de detergente neutro

suco de 01 limão

Aplique a mistura com uma esponja sobre o box e a deixe descansar por 10 minutos. Em seguida, enxague bem e seque com um mop ou um pano de microfibra.

Manutenção

Para manter a limpeza, uma dica é, após o banho, jogar água no box com o auxílio do chuveirinho. Isso fará com que a gordura corporal e os resíduos de sabonete, shampoo e condicionador não permaneçam no box.

“Outra sugestão é manter um mop para vidro no box para que, ao finalizar o banho, você passe-o pela superfície, mantendo-a menos úmida e, consequentemente, limpa por mais tempo”, acrescenta João Pedro.

Para finalizar, o especialista dá dicas e sugere um calendário de limpeza para o banheiro como um todo. Confira!

Limpeza diária: consiste em retirar o lixo, varrer o chão e passar um pano umedecido com desinfetante na pia e no vaso sanitário. Não é preciso usar água em abundância.

Limpeza semanal: esse é o momento de realizar uma limpeza mais profunda, utilizando esponjas, sabão e agentes desinfetantes. Além das tarefas mencionadas na limpeza diária, ela inclui a lavagem do piso, azulejo e do box.

Limpeza mensal: além das limpezas mencionadas nas faxinas diária e semanal, esta inclui teto, janela, armários, luminárias e ralos, ou seja, de todo o espaço.

“O banheiro é o ambiente onde há mais germes e bactérias. Por isso, é muito importante separar os utensílios usados para limpá-lo. Eles jamais devem ser usados na limpeza dos outros cômodos da casa”, lembra João Pedro.