Com a aproximação do inverno e a circulação de várias doenças respiratórias, cuidar da imunidade é fundamental. Por isso, especialistas da Puravida ensinam como é simples fortalecer o sistema imunológico com apenas quatro produtos naturais. Confira a seguir:

Cúrcuma

Apresenta propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas, antivirais e antifúngicas. O ideal é tomar na forma de extrato concentrado de curcumina. Na forma de chá, faça concentrado, coloque um pouco de pimenta preta e misture algum bom óleo, como óleo de coco ou manteiga, para melhor absorção do princípio ativo.

Gengibre

Auxilia na redução de inflamações, a tratar agentes infecciosos e na proteção do organismo. Chá bem concentrado de três a cinco vezes por dia, quando estiver debilitado. Você também pode mastigar a raiz, ou preparar sucos com o gengibre. O importante é que esteja mais para o ardido.

Óleo de coco

Conta com ácido láurico, ácido graxo com ação antimicrobiana. Pode ser adicionado ao café ou ao seu suco preferido. Experimente também no shake de proteína, na sopa ou no molho de salada. O produto realça sabores e deixa qualquer alimento mais gostoso.

Própolis verde

Contém artepelina C e bacarina, substâncias que estudos demonstraram benefícios ao organismo na prevenção de doenças, especialmente as virais. A dosagem ideal seria em torno de 20 e 30 gotas em jejum ou 2 ou 3 cápsulas ao acordar, e logo antes de dormir (pelo menos 2,4 mg de compostos fenólicos).

