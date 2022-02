Usar filtro solar ao se expor é o cuidado mais disseminado no verão. Porém, a mesma preocupação não é dispensada aos olhos. O uso de óculos de sol, entre outros cuidados, também devem estar na lista de prioridades de quem quer aproveitar com segurança os dias mais quentes.



Uns dias de piscina no início do verão foram o suficiente para deixar a família toda da professora Mariana Vieira de molho por uma semana. “Todo mundo que entrou na água teve conjuntivite. E quem não ficou com sintomas logo em seguida, teve depois, porque o contágio é muito fácil”, relembra ela. “Primeiro pensamos que a irritação no olho era do cloro, mas depois foi só piorando”, completa.

O médico Marcelo Vilar, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná, explica que conjuntivites irritativas, virais ou bacterianas podem surgir no contato com substâncias químicas usadas para higienizar piscinas, especialmente para quem tem o costume de mergulhar e manter os olhos aberto debaixo da água. “O cloro, o sal ou a areia podem penetrar nos olhos e fazer um esfoliamento do epitélio na córnea e deixar uma área aberta para micro-organismos oportunistas”, esclarece.



Ele lembra que passou por isso recentemente ao passar o dia brincando com o filho na piscina. “Fiquei com o olho muito irritado e vermelho. Tinham acabado de jogar cloro na piscina. Tem um horário correto para jogar cloro porque o filtro trabalha e dilui um pouco”, destaca.



A orientação do médico para evitar essas situações assim é usar óculos de natação, protegendo assim os olhos, evitar colocar as mãos na região enquanto estiver na piscina ou no mar, usar algum colírio lubrificante, caso necessário, e fazer uma boa limpeza assim que sair da água.

Óculos escuros de qualidade

Ainda, o oftalmologista afirma que proteger os olhos dos raios ultravioleta é essencial. Para isso, óculos escuros com lentes de boa qualidade são essenciais. As lentes escuras, de acordo com o médico, dilatam a pupila, por isso a proteção é tão importante. “A luz ultravioleta vai encontrar um olho dilatado pelo efeito da lente escura e vai entrar maior quantidade dessa luz que, consequentemente, pode causar lesões a longo prazo na retina”, ressalta.

Degeneração macular relacionada à idade, catarata, pterígio são apenas alguns exemplos de problemas que podem ser causados por essa exposição. “A catarata pode levar à cegueira, mas é reversível. Você opera e volta a enxergar. Já a degeneração macular essa, na maioria das vezes, causa uma baixa de visão não tratável”, alerta o médico.

Ar condicionado pode ser prejudicial

Outra orientação do oftalmologista é evitar que o vento do ar condicionado seja direcionado aos olhos, pois o ambiente fica com o ar menos úmido, podendo causar a sensação de olho seco. “Começa a dar uma sensação de areia e ardência nos olhos. Se não adequado o tratamento, com o uso de colírios, pode causar ceratite, que são microlesões”, conclui.