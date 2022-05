Desde agosto do ano passado, mais de 43 mil casos de dengue já foram confirmados no Paraná, além de terem sido registradas 124 mil suspeitas, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no início de maio. Prevenir a doença por meio de ações como evitar o acúmulo de água em recipientes ao ar livre e utilizar repelente contra o mosquito é a melhor forma de combater a dengue.

Ainda, é essencial realizar testes para diagnosticar a enfermidade e, consequentemente, passar pelo tratamento correto. Dados da rede de farmácias Nissei, apontam o crescimento de 74% na busca por exames rápidos de dengue nas unidades do Paraná entre os meses de fevereiro e abril de 2022, na comparação com o mesmo período de 2021.

+ Leia mais: Procura por exames da covid-19 em Curitiba cresce três vezes em 15 dias

Os clientes da rede têm à disposição, por meio dos Serviços Avançados Nissei (SAN), dois tipos de testes rápidos para a detecção da doença, sendo que um deles constata a presença de anticorpos no organismo (exame IgG/IgM) e o outro realiza a detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue em amostras de sangue total, sendo recomendado para pacientes com suspeita de infecção aguda pelo vírus (exame NS1). A rede ainda oferta testes de Zika vírus, outra doença transmitida por mosquitos do gênero Aedes.

“A farmácia e o farmacêutico são, muitas vezes, os agentes de saúde mais próximos da população e os primeiros a serem procurados em caso de suspeita de alguma enfermidade. Na Nissei, contribuímos com a saúde pública por meio de uma atuação preventiva com a identificação de doenças, por meio dos Testes Laboratoriais Rápidos [TLR], e a orientação para a busca por atendimento médico”, comenta Regina Molinari, diretora da rede e responsável pelo SAN.

+ Não perca! Veja cinco receitas práticas para fazer uma sopa quentinha neste frio

Vacina contra a dengue – Por meio do SAN também é possível se vacinar contra a dengue, sendo necessário apresentar receita médica para a imunização. O tratamento consiste em três doses de 0,5 mL cada, aplicadas em intervalos de seis meses entre elas, e é indicado para pessoas que se encontram em regiões onde a incidência da doença é maior.

A vacina contra a dengue está disponível em lojas da rede nas cidades de Curitiba, Paranaguá, Londrina, Cascavel, Maringá e Ponta Grossa. Já o teste rápido é ofertado em unidades de Curitiba, Paranaguá, Pinhais, Ponta Grossa, Maringá e Campo Largo. É necessário agendar o atendimento pelo site.