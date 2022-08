Curitiba vai abrir 19 unidades de saúde neste sábado (20), das 9h às 17h, para um novo Dia D de Multivacinação. Crianças, adolescentes, adultos e idosos terão mais uma oportunidade para colocar a carteira vacinal em dia.

LEIA TAMBÉM:

>> Estelionatária da nota falsa volta a agir e aplica golpes no comércio de Curitiba

>> Taxa de disponibilidade para o parto é legal? Em Curitiba, médicos cobram até R$ 12 mil

>> Acordar na madrugada para comer pode ser distúrbio de sono, diz médica

A ação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) acompanha a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação, do Ministério da Saúde, para ampliar a cobertura vacinal, assegurando que doenças como poliomielite e sarampo não voltem a circular no país.

“Pedimos, mais uma vez, que o curitibano participe deste Dia D. É urgente recuperar as coberturas vacinais em todo país, evitando que voltemos a testemunhar o dano que essas doenças podem causar. Vacina é saúde, é vida”, diz a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Veja abaixo a lista das 19 unidades que estarão abertas para o Dia D de Multivacinação. Os endereços também estão disponíveis no site Imuniza Já Curitiba.

Vacinas disponíveis

– Vacinas de rotina: BCG, hepatite B, pentavalente, VIP/VOP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), varicela, hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, pneumo 23 (eletiva), meningo ACWY e DTP (tríplice bacteriana), aplicadas conforme recomendação do Calendário Nacional de Vacinação.

VIU ESSA? ‘Achei que fosse uma espinha’, diz paciente com varíola dos macacos

– Vacina contra a gripe (influenza): disponível para pessoas acima de 6 meses de idade que ainda não receberam esta dose em 2022.

– Vacina contra a covid-19: repescagem contínua para todos os públicos já convocados, tanto para primeira e segunda doses quanto para as doses de reforço. Confira os grupos para os quais a vacina anticovid está disponível e tire dúvidas sobre as doses de reforço.

É possível receber mais de uma vacina que estiver pendente no mesmo dia, inclusive a vacina anticovid.

Terceira edição

Este é o terceiro Dia D que a SMS faz em um período de 60 dias. No primeiro (11/6), 19 mil doses foram aplicadas; no segundo (23/7), foram 15,2 mil aplicações. As edições do Dia D são realizadas na esteira da campanha de divulgação “Quem Ama, Vacina” da Prefeitura de Curitiba, que reforça a importância da vacinação.

Além do Dia D de Multivacinação neste sábado (20/8), na próxima semana (22 a 26/8), a SMS vai estender o horário da multivacinação até as 21h em cinco unidades de saúde. Todas as vacinas do Dia D também são ofertadas continuamente nas 107 Unidades de Saúde.

Poliomielite

Seguindo a campanha nacional, Curitiba reforça a necessidade de aumentar a cobertura vacinal contra a poliomielite. Apesar de o Brasil não registrar casos da doença desde 1989, o vírus continua presente em outros países, aumentando a necessidade de medidas preventivas.

Em julho, um caso da doença foi confirmado em Nova York (EUA) e, neste mês, o vírus foi detectado nos esgotos novaiorquino e de Londres (Inglaterra).

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa aguda causada pelo poliovírus e não tem tratamento específico. A principal ferramenta para evitar a doença é a vacinação.

Quem deve se vacinar: o público-alvo para a campanha são todas as crianças menores de 5 anos de idade. Os bebês menores de 1 ano serão imunizados conforme a situação vacinal encontrada para esquema primário. Já os pequenos de 1 a 4 anos devem ser levados para receber uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP – a “da gotinha”), desde que já tenham recebido as três doses do esquema básico.

Sarampo

Assim como a pólio, o sarampo também não tem tratamento específico. Por ser uma doença altamente contagiosa, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção ao morbillivirus.

Este ano, já foram registrados 41 casos de sarampo no Brasil, nos estados do Amapá, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo (vizinho do Paraná), reforçando o alerta para as ações preventivas.

Além de vacinar as crianças, é importante que a população adulta jovem esteja imunizada contra essa doença, contribuindo para reduzir o risco de circulação do vírus.

Quem deve se vacinar: o esquema vacinal prevê duas doses de vacina contra o sarampo: uma dose aos 12 meses de idade da tríplice viral (VTV – que protege contra sarampo, caxumba e rubéola) e uma dose da tetra viral ou SCRV (contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela) aos 15 meses.

Adolescentes e adultos menores de 30 anos precisam ter tomado durante a vida duas doses de VTV ou SRC.

Em Curitiba, a SMS convoca para a vacinação contra o sarampo, todas as pessoas abaixo dos 30 anos e que receberam a segunda dose há dez anos ou mais. Essas pessoas receberão uma dose extra do imunizante, reforçando a barreira de proteção contra o vírus.

Adultos de 30 a 59 anos precisam ter tomado, ao menos, uma dose da VTV após 1 ano de idade. Quem não completou este esquema vacinal quando criança, precisa atualizar a carteira de vacinação.

Consulta vacinas pendentes

Para verificar se há vacinas pendentes, basta acessar o Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou smartphone) e clicar na opção “Carteira de Vacinação” e escolher a aba “Pendentes”, que irá mostrar as doses do calendário nacional de vacinação em atraso.



Multivacinação no Dia D 20/8 (sábado)

Das 9h às 17h

Confira os endereços dos locais também pelo site Imuniza Já Curitiba

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

Unidade de Saúde Nossa Senhora Aparecida

Rua Carlos Amoretty Osório, 169 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Bacacheri

Avenida Erasto Gaertner, 797 – Bacacheri

Unidade de Saúde Abranches

Rua Aldo Pinheiro, 60 – Abranches

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação

Rua Bley Zorning, 3.136 – Boqueirão

Unidade de Saúde Hauer

Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Salgado filho

Avenida Senador Salgado Filho, 5.265 Uberaba

Unidade de Saúde Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Cândido Portinari

Rua Durval Leopoldo Landal, 1.529 – Cidade Industrial

Unidade de Saúde Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3.749 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

Unidade de Saúde Ipiranga

Rua Santa Regina, 667 – Capão Raso

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Santa Amélia

Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha

Unidade de Saúde Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1495 – Vila Guaíra

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Nova Orleans

Avenida Vereador Toaldo Tulio, 4577 – Orleans

Unidade de Saúde Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Moradias da Ordem

Rua Jovenilson Americo de Oliveira, 240 – Tatuquara

Unidade de Saúde Rio Bonito

R. Fanny Bertoldi, 170 – Campo de Santana