Com o mote “Não espere até sentir na pele”, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) lança, nesta semana, sua campanha anual de prevenção ao câncer de pele – o chamado Dezembro Laranja. A edição de 2022 coloca no centro dos debates os trabalhadores urbanos e rurais que estão diariamente expostos aos raios solares em virtude de sua profissão e em horários de lazer.

A iniciativa já faz parte do calendário nacional da saúde e ocorre desde 2014, sempre colocando o tema na agenda pública com estímulo às ações e medidas que visam trazer qualidade de vida e saúde para a população.

A iniciativa desse ano também ganha fôlego com a retomada dos mutirões gratuitos à população para identificar casos novos da doença. Os atendimentos estão previstos para acontecer em 3 de dezembro (sábado), das 9h às 15h.

Ao todo, serão aproximadamente 100 postos cadastrados e espalhados pelo Brasil, nos quais os pacientes contarão com o atendimento de especialistas da SBD e receberão informações sobre prevenção ao câncer da pele.

No Paraná, o atendimento será realizado em 6 postos cadastrados, em Curitiba, Cascavel, Apucarana, Paranavaí e Foz do Iguaçu. Os pacientes contarão com o atendimento de especialistas da Regional Paraná da Sociedade Brasileira de Dermatologia e receberão informações sobre prevenção ao câncer da pele. O acolhimento será feito por ordem de chegada, dentro de um número limitado de consultas. Casos de lesões suspeitas serão encaminhados para tratamento nos centros de referência.

“Este ano todos os dermatologistas estão muito animados com o retorno das ações. Será um momento para os pacientes tirarem suas dúvidas, fazerem uma avaliação detalhada da pele, aprenderem sobre a importância de se proteger dos raios nocivos do sol e combaterem o câncer. É importante demais para a população essa oportunidade de acesso, principalmente porque são muitas as pessoas nunca foram a um dermatologista na vida. Será uma chance de cuidado com a saúde e ainda de salvar vidas com o diagnóstico precoce”, destaca a presidente da SBD-PR, Paula Schiavon.

Pandemia

Números oficiais analisados pela SBD mostram que mais de 17 mil casos de câncer de pele deixaram de ser diagnosticados no auge da pandemia de covid-19, entre 2020 e 2021. A situação afetou sobretudo a população com mais de 60 anos. No período, o total de internações em decorrência da doença também caiu 26%, segundo informações do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante o ano de 2020, momento mais crítico da pandemia, foram realizados 17.227 diagnósticos a menos dessa doença do que em 2019. Isso significa que o número absoluto de casos registrados foi 24,7% menor do que no período anterior ao avanço do coronavírus.

Além dos atendimentos, a campanha ganhará força nas redes sociais da entidade. Durante todo o mês de dezembro, serão publicados cards, vídeos e motions explicativos sobre o câncer e a importância de procurar um médico dermatologista em caso de aparecimento de mancha ou lesão suspeita. Está prevista ainda a participação de influenciadores e celebridades em vídeos incentivando a população a procurarem um médico de confiança e ficarem sempre atentos aos sinais.

Prédios do Paraná ganham a cor da campanha

Outra ação presente nesta edição da campanha é a iluminação de prédios públicos e monumentos históricos ao redor do País na cor laranja na tentativa de chamar a atenção dos moradores para o tema. Entre as entidades que já confirmaram apoio à campanha estão a Prefeitura de Curitiba, a Assembleia Legislativa do Paraná, O Clube Athlético Pranaense, além do Colégio Positivo, que participará com 14 unidades iluminadas de laranja durante do mês de dezembro.

O câncer de pele é provocado pelo crescimento anormal e descontrolado de células que compõem a pele. Elas se dispõem formando camadas e, de acordo com as que forem afetadas, são definidos os diferentes tipos de câncer. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares. Mais raro e letal que os carcinomas, o melanoma é o tipo mais agressivo da doença.

A doença pode se assemelhar a pintas, eczemas ou outras lesões benignas. Entre os sinais que fazem soar os alertas estão: lesão na pele de aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou multicolorida, com crosta central e que sangra facilmente; pinta preta ou castanha que muda sua cor, textura, torna-se irregular nas bordas e cresce de tamanho; mancha ou ferida que não cicatriza e que continua a crescer, apresentando coceira, crostas, erosões ou sangramento.

“É importante ressaltar que ao menor sinal de algo diferente na pele, o médico dermatologista deve ser procurado. O diagnóstico do câncer é confirmado efetivamente pelo exame clínico do especialista e biópsia. E fica o alerta: nenhuma lesão deve ser retirada por profissional não habilitado para esse atendimento. Muitos são os casos de pacientes que têm pintas e manchas retiradas em clínicas de estética e que, no final, descobrimos se tratar de um câncer de pele”, orienta Paula Schiavon.

Em relação ao tratamento, há diversas opções terapêuticas para cuidar do câncer da pele não-melanoma. A modalidade escolhida muda conforme o tipo e a extensão da doença, mas, normalmente, a maior parte dos carcinomas basocelulares ou espinocelulares pode ser tratada com procedimentos de menor complexidade.

Dentre os tratamentos mais usuais estão cirurgia excisional; curetagem e eletrodissecção; criocirurgia; cirurgia a laser; Cirurgia Micrográfica de Mohs; e Terapia Fotodinâmica (PDT); além de radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e medicações orais e tópicas.

Já para os casos de câncer de pele melanoma, o tratamento pode variar de acordo com a extensão, agressividade e localização do tumor, bem como a idade e o estado geral de saúde do paciente. As variantes de modalidades cirúrgicas são as principais alternativas.

A campanha de 2022 conta com patrocínio da Johnson & Johnson Consumer Health, La Roche Posay, Vichy e Mantecorp Skincare.

Serviço

Mutirão de atendimento gratuito para diagnóstico de câncer de pele

Data: 3/12/2022, das 9h às 15h

Confira os locais de atendimento em todo o Paraná:

Curitiba:

– Boca Maldita – Rua XV de Novembro.

– Serviço de Dermatologia do Complexo Hospital de Clínicas Universidade Federal do PR.

Endereço: Rua General Carneiro, 181, Anexo B – Sam 4 – 1º andar. Bairro Alto da Glória.

– Serviço De Dermatologia Hospital Universitário Evangélico Mackenzie

Endereço: Av. Candido Hartmann, 510 – Bigorrilho – Ambulatório de Dermatologia

Foz do Iguaçu

Centro de Especialidades Médicas

Endereço: Av. Brasil, 1777 – Centro – Foz do Iguaçu. Ao lado do Centro de Nutrição

Apucarana

Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana

Endereço: Rua Miguel Simião 69 – Centro – Apucarana. Antigo UPA

Cascavel

Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário Oeste do Paraná

Endereço: Av. Tancredo Neves, 3224 – Santo Onofre – Cascavel.

Paranavaí

Consórcio Regional de Saúde – Santa Casa de Todos

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2335 – Centro – Paranavaí.