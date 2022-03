O Ventura Shopping realiza junto com o Grupo Instituto do Rim do Paraná uma ação de educação e prevenção de doenças nos rins. O evento, alusivo as celebrações do Dia Mundial do Rim, comemorado em 10 de março, será nas instalações do Shopping e ocorre entre 11h e 16h.

Profissionais da UNIRIM, unidade clínica localizada em frente ao terminal do Portão, estarão presentes durante a ação, orientando as pessoas sobre a importância de uma rotina saudável e como prevenir doenças relacionadas aos rins ao longo da vida.

“Os rins são órgãos responsáveis por limpar o sangue das impurezas do corpo, como filtros. Quando o funcionamento não está normal, essas impurezas se acumulam na corrente sanguínea e a pessoa fica intoxicada”, lembra Dra Michelle Mota, médica especialista da unidade.

“Será uma grande oportunidade para nossos clientes tomarem conhecimento das funções vitais do órgão para nosso corpo e como cuidar da saúde. Apoiamos diversas ações sociais e com certeza a iniciativa se tornará parte do nosso calendário”, ressalta a gerente de marketing do Shopping Ventura, Daniela Leal.

Durante as abordagens os profissionais tirarão dúvidas e entregarão materiais de apoio como forma de conscientizar as pessoas sobre a saúde preventiva dos rins.

O Ventura fica na Rua Itacolomi, 292, bairro Portão, em Curitiba.