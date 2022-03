Exames simples e de rotina têm grande relevância para o rastreamento de doenças e tratamento precoce. Um deles, rápido e indolor, é o de urina. Nesta quinta-feira (10) é comemorado o Dia Mundial do Rim. A doença renal crônica afeta uma em cada 10 pessoas no mundo e o grande perigo é que ela não apresenta sintomas nos estágios iniciais, por isso, é tão importante a realização de um check-up.

No Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), o número de pacientes com DRC avançada é crescente, sendo que atualmente mais de 140 mil pacientes realizam diálise no país.

Para facilitar a rotina dos laboratórios, a Firstlab, com sede em São José dos Pinhais (PR), acaba de lançar o Analisador de urina – FL20-URIA compatível com as tiras de urina Firstlab. Um equipamento que integra óptica moderna, micro eletrônica e outras tecnologias avançadas. Utilizando 3 comprimentos de onda diferentes, possui alta sensibilidade e confiabilidade nas leituras das tiras de urinálise, sem contar com a interface amigável e de fácil operação.

O equipamento consegue fazer uma completa e precisa análise de cinco amostras simultâneas, resultando numa capacidade de mais de 200 exames por hora.

Com a urinálise, é possível verificar a saúde dos rins: “A amostra de urina pode conter elementos que indiquem a presença de anormalidades renais, como excesso de proteínas, glicose, leucócitos, entre outros. Por exemplo, perda elevada de proteínas pela urina pode indicar uma sobrecarga no sistema renal. É importante realizar esses exames anualmente, já que a doença renal pode ser silenciosa e apresentar sintomas com quadro já bem avançado”, explica Viviane Ceschim, assessora científica da Firstlab. Outros exames que podem diagnosticar doenças renais são a taxa de filtração glomerular (TFG) e a creatinina.