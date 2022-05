As doenças inflamatórias intestinais atingem mais de 5 milhões de pessoas no mundo e não têm cura, segundo dados da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP). No sistema público brasileiro, em 2020, foram registrados 100 casos para cada 100.000 habitantes. Por isso, no mês em que o setor da saúde conscientiza sobre essas doenças (Maio Roxo), o Hospital Santa Cruz/Rede D’OR realiza um bate-papo com especialistas no assunto para tirar dúvidas e apresentar orientações à população.

O evento é gratuito e acontece nesta quarta-feira (25), das 13h às 16h, no anfiteatro do Hospital. O bate-papo tem como o intuito a difusão de conhecimento para alertar a população sobre os principais sintomas da doença e os seus cuidados.

“As doenças infamatórias intestinais englobam a Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa. Geralmente, o paciente só encontra o diagnóstico, e inicia o tratamento adequado, depois de anos com sintomas e de buscar atendimento nas emergências várias vezes. O diagnóstico tardio e o atraso no tratamento podem levar a uma evolução desfavorável da doença que está diretamente relacionada ao aumento de hospitalizações e de cirurgias, que poderiam ser evitadas”, explicou a médica gastroenterologista Natália Queiroz, especialista no cuidado das doenças inflamatórias intestinais e organizadora do evento.

Também participam do evento especialistas em endoscopia, coloproctologia e nutrição, trazendo temas como: aspectos gerais das doenças inflamatórias intestinais; a importância da colonoscopia; informações sobre cirurgias; e nutrição para pacientes diagnosticados. Participam do bate-papo os médicos Dr. Rodrigo Fontan, Dr. Eduardo Carboni e Dr. Paulo Kotze e a nutricionista Vivian Teixeira.

Serviço

O evento é gratuito e com vagas limitadas. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Hospital Santa Cruz, no link: http://hsc-maioroxo.torors.com.br.

