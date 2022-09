Em adesão à campanha nacional “De Olho nos Olhinhos”, as equipes do Hospital Erastinho, do Programa Conscientizar+ e entidades parceiras promovem neste sábado (17) ações de conscientização sobre o retinoblastoma, um tumor raro que acomete a visão de crianças.

O lançamento da mobilização em Curitiba ocorrerá em dois locais: no Condor da Nilo Peçanha, das 10 às 14 horas, e no Shopping Pátio Batel, das 11 às 15 horas.

O retinoblastoma representa 3% de todas as neoplasias infantis e 11% daquelas que se desenvolvem durante o primeiro ano de vida. O diagnóstico precoce é fundamental para cura e preservação da visão. No Paraná, estima-se o surgimento de 17 casos novos por ano. Trata-se do câncer ocular mais comum na infância; 90% dos casos atingem a faixa etária de 0 a 5 anos.

“O objetivo da campanha é fazer o alerta aos pais e aos pediatras quanto à presença de mancha branca e opaca na pupila quando os olhos recebem feixe de luz. Esse é o sinal conhecido como olho do gato, que pode ser um indício da presença do tumor, assim como o desvio ocular e o tremor nos olhos, especialmente no primeiro ano de vida. Um teste do olhinho na maternidade não afasta o desenvolvimento posterior do retinoblastoma”, destaca a Dra. Mara Albonei Pianoviski, diretora-geral do Hospital Erastinho, instituição que é referência em oncologia pediátrica no Sul do país.

A médica informa que a equipe do Programa Conscientizar+ também estará nos locais de ações para dar orientações a respeito do câncer infantojuvenil, com foco no retinoblastoma. O evento terá a presença da Dra. Luísa Hopker, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP), entidade que disponibilizará alunos residentes de oftalmologia para ajudarem na conscientização e esclarecimento de dúvidas.

Campanha foi criada por Tiago Leifert e Daiane Garbin

“De Olho nos Olhinhos” é um projeto idealizado pelos apresentadores Tiago Leifert e Daiane Garbin, pais da pequena Lua, diagnosticada com o tumor aos 11 meses de idade. Também neste sábado, a campanha será lançada nacionalmente pelo casal no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

“Olhem nos olhos das nossas crianças! Prestem atenção aos sinais e levem ao médico assim que notarem qualquer alteração suspeita, o mais rápido possível. O diagnóstico precoce pode salvar a visão e a vida nos nossos filhos”, explica Daiana.

Tiago reforça o discurso: quanto antes descobrir, mais chances de cura para o câncer ocular na infância. “Nosso sonho é que as famílias consigam detectar problemas oculares antes do que nós conseguimos e, para isso, precisamos falar sobre o assunto e divulgar pelo país todo”.

Além da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, a iniciativa tem apoio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Oncologia em Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SBOP), entre outras entidades.