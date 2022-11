O Instituto de Oncologia do Paraná – IOP promove o III Moonshot Brasil Sul – IX Congresso Internacional do IOP, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro em formato híbrido no Expo Unimed Curitiba. O evento contempla diversas especialidades da oncologia, divididas em Módulos, como Mama, Oncologia Integrativa, Pulmão, Uro-Oncologia, Oncogenética, Hematologia, Cuidados Paliativos e Equipe Multidisciplinar.

Convidados internacionais e nacionais vão discutir temas que serão tratados no âmbito da prevenção, evolução da doença, novos tratamentos e drogas, discussão de casos clínicos e avanços na oncologia. As inscrições são gratuitas.

De acordo com o presidente do evento, o cirurgião oncológico Luciano José Biasi, do IOP, “Esta edição está imperdível e vai abordar temas de grande valor na oncologia atual, com a participação de palestrantes nacionais e internacionais que trarão uma visão crítica e atualizada sobre o tratamento integral para o paciente oncológico”.

Palestrantes internacionais

Entre os convidados internacionais destaque para Mark Clemons, médico oncologista no Ottawa Hospital Cancer Center (Canadá). Outro expoente é o médico especializado no tratamento de câncer de mama Antonio Toesca, do Instituto Europeu de Mastologia, que fala sobre os prós e contras da cirurgia robótica. Já a médica radiologista Emily F. Conant, chefe de Divisão-Mama da Universidade da Pensilvânia (EUA), aborda sobre “Inteligência Artificial na Radiologia Mamária”.

Para discutir sobre novos tratamentos, o oncologista John Hilton, do Ottawa Hospital Cancer Center (Canadá). O uro-oncologista Wassim Kassouf, professor da Divisão de Urologia e vice-presidente do Departamento de Cirurgia da Universidade McGill (Canadá) é outro destaque, assim como Rina Fox, (EUA), que sobre distúrbios do sono nos sobreviventes do câncer.

Para mais informações sobre a programação do evento e seus palestrantes acesse: https://www.moonshotbrasilsul.com.br