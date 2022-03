Mesmo com liberações do uso da máscara em lugares abertos e fechados por todo o Brasil, há locais e situações que, quando combinados, podem ainda gerar algum risco para a transmissão do novo coronavírus.

Mesmo com os números da pandemia caindo, o princípio da precaução sugere que é bom ficar atento e, a depender da condição de saúde do indivíduo, que as máscaras ainda sigam sendo fieis companheiras.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia em recente documento sobre o tema, tanto locais abertos quanto os fechados que não promovem aglomeração de pessoas podem ser considerados de baixo risco de transmissão do SARS-CoV-2, e o uso de máscaras nesses locais deve ser de decisão individual, quando permitido pela legislação local.

Por outro lado, mesmo se não houver restrições, alguns locais, segundo a Sociedade, apresentam maior risco de transmissão do vírus, pelo maior contato com pessoas e distanciamento físico menor. Por este motivo, ainda se recomenda o uso de máscaras por todas as pessoas nesses lugares:

1. Espaço fechado com muita gente por muito tempo:

2. Transporte público (trens, metrô, ônibus e correlatos);

3. Locais fechados com grandes aglomerações, mesmo que em determinados horários:

4. Agências bancárias;

5. Repartições públicas;

6. Lotéricas;

7. Instituições de ensino e religiosas.

8. Espaços abertos, mas com aglomeração:

9. Pontos de ônibus;

10 .Filas de atendimento de serviços públicos ou privados;

11. Ruas que funcionam como corredores comerciais ou outros lugares com características semelhantes;

12 .Unidades básicas de saúde;

13. Clínicas;

14. Hospitais públicos ou privados.

Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, deveriam continuar usando as máscaras como proteção individual indivíduos sintomáticos ou que estejam potencialmente em contato com transmissores e populações mais vulneráveis a Covid-19 grave como não-vacinados ou com imunização incompleta, imunossuprimidos, pessoas com idade maior que 60 anos e, principalmente, acima dos 70 anos e com comorbidades e gestantes com ou sem comorbidades.