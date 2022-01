O contágio simultâneo pelo coronavírus SARS-CoV-2 e pelo vírus Influenza, conhecido como “flurona”, passaram a ser identificados também no Brasil. Segundo o Portal G1, ao menos três estados brasileiros apresentam casos da infecção dupla: São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Flurona é uma designação definida a partir dos termos “flu” (gripe, em inglês) e “rona” (de coronavírus).

Os casos de flurona foram detectados pela primeira vez nos Estados Unidos (EUA), durante o primeiro ano da pandemia de covid-19.

A circulação dos vírus Influenza e SARS-CoV-2 é preocupante e de alto risco para a população, especialmente os cidadãos mais vulneráveis, já que as duas doenças afetam o sistema respiratório superior, alertaram especialistas.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ômicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde, foi notificada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram registradas infecções em pelo menos 110 países.

Como saber se eu estou com Flurona?

Os sintomas das duas infecções podem ser semelhantes e inicialmente confundidos. No entanto, alguns sinais podem ajudar a identificar. Para confirmar a dupla infecção, é necessário fazer os testes para covid-19 e Influenza.

Sintomas da influenza

Febre alta, calafrios, dores no corpo, tosse, dor de garganta, intenso mal-estar, perda de apetite, coriza, congestão nasal (nariz entupido) e irritação nos olhos.

Sintomas da covid-19

A variante ômicron apresenta sintomas como dor de garganta, dor no corpo – principalmente na região da lombar, congestão nasal (nariz entupido), problemas estomacais e diarreia.

Já a variante delta e gama, ainda predominantes, possuem como sintomas a perda de olfato, dor no corpo, dor de cabeça, fadiga muscular, febre e tosse.

