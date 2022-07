Poucas coisas são tão ou mais desagradáveis do que abrir a geladeira e sentir aquele cheiro ruim. Afinal, o eletrodoméstico é o local que deve, justamente, conservar os alimentos. Mas isso acontece por conta de alimentos em decomposição que geram gases e impregnam o ambiente, como explica o técnico João Pedro Lúcio, da Operações da Maria Brasileira, maior rede de franquias de limpeza e cuidados residenciais.

Outro motivo que acaba causando mau cheiro é o armazenamento incorreto dos alimentos, como lembra o site Facilita Consul. “Por exemplo, quando eles são guardados em potes sem tampa e o cheiro acaba se misturando ao de outras comidas. Além disso, é importante ressaltar que alguns alimentos, como queijos, peixes e carnes podem apresentar cheiro forte mesmo antes de vencerem. Por isso, é fundamental guardá-los em potes herméticos, a fim de evitar a propagação do cheiro”.

Porém, uma vez que o cheiro ruim tomou conta da geladeira, o primeiro passo é tirar tudo de dentro e conferir a data de validade de todos os produtos armazenados nela, como ensina João.

“Descarte aqueles que estiverem vencidos e os potinhos com o que sobrou das refeições dos dias anteriores se não for mais consumi-las. Também confira a qualidade das frutas e legumes”, sugere o especialista.

Feito isso, limpe bem a geladeira com um pano umedecido em uma solução de 2 litros de água e 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Depois enxugue bem. “Os modelos de degelo automático não precisam ser desligados para a limpeza”, alerta João.

Carvão e café

Ao fim, você pode utilizar duas dicas para absorver as moléculas do mau cheiro. Colocar um pote com um pedaço de carvão vegetal e deixá-lo aberto no fundo da geladeira. Basta trocar uma vez por mês. Se o cheiro for muito forte, troque o carvão dentro de alguns poucos dias.

Ou você pode colocar uma xícara de café em pó ou em grãos, que também elimina o mau cheiro. Quanto mais fino o pó, melhor. E quanto maior for a superfície de contato com o ar da geladeira, mais cheiro ele vai capturar. A dica é também trocar o café a cada 30 dias.

O técnico da Operações da Maria Brasileira dá ainda orientações extras para evitar dores de cabeça com a limpeza, como lavar os produtos que chegarem do supermercado antes de colocá-los na geladeira, limpar todas as partes internas da geladeira a cada três meses e não forrar as prateleiras da geladeira com toalhas ou plásticos, que acabam impedindo a circulação de ar.

Gostou do conteúdo? Confira as dicas completas para manter a geladeira com cheiro agradável na Haus.