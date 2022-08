O inchaço nos pés, tornozelos e joelhos pode ser causado pelo excesso de líquido acumulado na região no decorrer do dia. Acontece frequentemente com mulheres durante a menstruação ou com idosos – por conta do desgaste natural da idade avançada.

Existem muitos motivos que causam o acúmulo de líquido, dentre eles, passar muito tempo em pé ou sentado, além de problemas no sangue, nos rins e no coração.

De acordo com a pesquisa “O trabalho e a relação com os pés, tornozelos e joelhos”, realizada pela Pés Sem Dor, 75% das pessoas têm inchaço nos pés e pernas ao fim de um dia de trabalho.

“Pessoas que passam o dia em uma única posição por muito tempo, sentados ou de pé, fazem com que a panturrilha não consiga exercer o seu trabalho de fazer com que o sangue nos membros inferiores volte ao coração, de forma adequada e, ao fim do dia, é comum perceberem inchaços”, diz Mateus Martinez, mestre em fisioterapia esportiva pela Queensland University e Diretor de Fisioterapia da Pés Sem Dor.

Martinez também alerta que os pés inchados funcionam como sinal para alertar que outras complicações podem estar em desenvolvimento. Diversos fatores influenciam no inchaço dos pés, mas há também sintomas que o acompanham como: as dores nos pés, a vermelhidão intensa e, consequentemente, a dificuldade em se locomover.

Pés inchados e dor, quando duram mais que um dia, podem significar complicações mais sérias. Por esse motivo, é necessário sempre consultar um especialista.