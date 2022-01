Buscar resultados incompatíveis com seus corpos faz com que quase um terço dos pacientes sejam rejeitados por cirurgiões plásticos, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. Isso se deve a expectativas irreais sobre os resultados oferecidos.

Além de escolher o procedimento, é preciso conhecer seu corpo e estar bem-informado sobre o que pode ser alcançado. O cirurgião plástico Bruno Legnani diz que além de ser honesto sobre o que se espera, é importante falar dos seus hábitos de vida e do tempo que terá para a recuperação, para planejar a cirurgia e escolher o melhor procedimento para cada caso.

Veja algumas informações que circulam por aí e que podem criar expectativas irreais em quem escolheu passar por uma cirurgia plástica. Confira o que é mito e o que é verdade:

Lipoaspiração emagrece

MITO – A cirurgia de lipoaspiração retira a gordura do local operado, mas não elimina o peso. A vantagem é que o local lipoaspirado geralmente não acumula mais gordura, isso se a paciente mantiver o peso e os hábitos saudáveis de vida. As pacientes precisam estar cientes que engordar ou emagrecer muito antes de uma cirurgia plástica pode afetar o resultado final. Não devem ser realizadas cirurgias estéticas em pacientes com IMC acima de 30.

Lipoaspiração combate a flacidez

DEPENDE – A cirurgia em si trata apenas a gordura localizada. Hoje, há equipamentos de alta tecnologia focados no tratamento da flacidez de pele que, com uma tecnologia de radiofrequência e plasma aplicado ao final da lipoaspiração, o equipamento promove retração do tecido, no plano da pele e subcutâneo, e oferece um pós-operatório mais tranquilo, menos doloroso e até 80% de retração da pele flácida.

Cirurgia deixa o abdome definido

VERDADE – Uma barriga definida pode sim ser o resultado de uma cirurgia plástica. Há técnicas como a lipoaspiração 3D ou lipoaspiração de alta definição que têm como objetivo esculpir o corpo com um resultado que se assemelha ao de muita malhação. Segundo Legnani, além de reduzir a gordura corporal, a lipo 3D consegue um resultado bem satisfatório para definição do corpo. Porém, a técnica não é indicada para pessoas com muita flacidez, ou que estejam muito acima do peso.

Apenas o silicone aumenta o seio

MITO – É possível fazer o preenchimento do seio com a lipoenxertia – cirurgia plástica que usa a gordura do próprio paciente para remodelar uma região do corpo ou preencher áreas que sofreram perda de volume. Porém, nesses casos, não é possível conquistar a projeção do silicone, já que a gordura utilizada não possui consistência e firmeza.

Posso ficar parecida com outra pessoa

MITO – Muitas pacientes chegam ao consultório com uma foto de redes sociais ou de uma revista como desejo de consumo. Cada corpo possui uma anatomia única e seguir um determinado padrão não é possível em muitos casos, o que tornaria o resultado muito artificial. O importante é o paciente e o médico estarem confortáveis com a decisão.

