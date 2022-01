Quando as ondas de calor chegam, boa parte da população busca recursos para se proteger e cuidar do corpo. E mesmo com toda a cautela, quem mais sofre com as altas temperaturas são os idosos. Com alterações naturais ocasionadas pela idade, a atenção deve ser redobrada na hora de ajudar esse público a se refrescar.

De acordo com o cardiologista Luiz Antônio Bettini, professor de Medicina da Universidade Positivo, a percepção de calor após determinada idade fica alterada, o corpo desidrata, não ocorre a sudorese e a temperatura corporal pode aumentar. “Idosos perdem, com o tempo, a adaptação ao calor devido a alterações dos pontos térmicos do corpo e, com isso, não percebem as grandes variações térmicas”, explica.

LEIA TAMBÉM:

>> Veja como transformar seu ventilador em ar condicionado gastando quase nada

>> Projeto de Lei quer integrar bicicletas e ônibus por melhor mobilidade em Curitiba

Além disso, o corpo passa a regular o estímulo da sede e também da necessidade de urinar de forma desregulada, o que causa um risco maior de desidratação. “Com o passar dos anos, o sistema nervoso central diminui ou deixa de enviar para o corpo os estímulos nervosos responsáveis pela sensação de sede e pelo controle da urina, isso faz com que os idosos bebam pouca água e urinem com bastante frequência, podendo desidratar-se sem sentir”, conta Bettini.

Idosos que sofrem com doenças como diabetes e hipertensão também precisam ficar atentos. Nos quadros de hipertensão, muitas vezes, a medicação pode influenciar no volume diurético, aumentando ainda mais a perda de líquidos. “Os idosos que sofrem de tais doenças devem procurar seus médicos nesta época do ano para remanejar o tratamento. Não dá para ingerir as mesmas doses de diuréticos e insulina que usam durante o resto do ano”, explica Bettini.

O médico Luiz Antônio Bettini dá algumas dicas para aproveitar o calor sem prejudicar a saúde:

Beba grande quantidade de água durante todo o dia, mesmo sem sede;

Procure abrigo em lugares cobertos ou em áreas que possuam ar condicionado;

Vista-se com roupas leves e de cor clara;

Evite atividades físicas e ao ar livre na parte mais quente do dia (entre 10h e 16h);

Use protetor solar, chapéu ou boné ao sair no sol;

Evite ingerir cafeína e álcool, pois são bebidas que contribuem para a desidratação;

Se sentir cansaço, náuseas, tonturas, ou desenvolver dores de cabeça, saia imediatamente do sol, procurando abrigar-se numa sombra, local arejado e beba água.

Web Stories