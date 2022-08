Guaratuba, no litoral paranaense, começou a aplicar na segunda-feira (8) a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 na população acima de 30 anos. A medida ainda não tem data para ser replicada em outros municípios paranaenses.

Segundo consulta da reportagem à Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, a ampliação do público naquele município “foi realizada considerando a data de validade de alguns imunizantes prestes a vencer”. A Sesa explica que os municípios têm autonomia para definir estratégias de vacinação diferentes, de acordo com a realidade local de cada um.

O Paraná estima que existam cerca de 200 mil doses em todo o estado com prazo de validade terminando dentro dos próximos 30 dias. “Esse levantamento é dinâmico e não indica, necessariamente, que esse montante chegará ao vencimento”, explica a secretaria, que orienta ainda que os municípios façam uma busca ativa para ampliar a cobertura vacinal.

Oficialmente, o estado ainda aguarda orientação do Ministério da Saúde sobre a ampliação da segunda dose de reforço para pessoas abaixo de 40 anos. “Ainda não há previsão de quando essa nova recomendação deve acontecer, pois o Governo Federal precisa assegurar a disponibilidade de imunizantes suficientes para suprir toda essa nova demanda”.