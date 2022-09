Cuidado e atenção! A primavera é a estação em que ocorre o aumento na incidência de doenças alérgicas e virais. Isso acontece pela alta quantidade de pólen no ar, oscilação de temperaturas e baixa quantidade de chuvas.

Nas crianças, os problemas respiratórios mais comuns nessa época do ano são a rinite alérgica, que apresenta sintomas como tosse, espirro, coceira e congestão nasal, e a asma, também chamada de bronquite, que faz com que os pacientes apresentem tosse persistente, falta de ar e chiado no peito.

“Ao apresentar sintomas respiratórios, os pais devem procurar seu médico de confiança para que seja feita avaliação, diagnóstico correto e orientações. Muitas vezes acaba se pensando que é gripe ou algo mais leve, mas por trás desses sintomas pode ter um quadro de rinite alérgica ou de asma”, disse o pneumologista pediátrico Paulo Kussek, do Pequeno Príncipe.

O especialista também enfatiza que a inalação de poeira, odores fortes, bolor, ambientes frios e úmidos podem desencadear sintomas gripais. “É importante manter os ambientes sempre limpos, arejados e, em ambientes externos, o uso de máscara também auxilia na prevenção desses quadros alérgicos”, diz o pneumologista.

Doenças dermatológicas

Na pele, os quadros mais frequentes são os virais, como a doença mão-pé-boca, que tem como sintomas o surgimento de bolhas nesses locais, dor e febre; a varicela, também conhecida como catapora, que causa lesões com bolhas, prurido e febre alta; o sarampo, que provoca febre, alterações oculares e vermelhidão no corpo; e também a rubéola, que ocasiona febre e vermelhidão.

“É muito importante monitorar a febre, e o diagnóstico dessas patologias pode ser feito de forma clínica e laboratorial. Com exceção da mão-pé-boca, todas essas outras doenças podem ser prevenidas por meio da vacinação que está disponível gratuitamente em toda a rede do SUS”, comentou dermatologista Nadia Almeida, do Hospital Pequeno Príncipe.

Cuidados

Manter ambientes limpos e arejados

Usar máscara de proteção em ambientes externos

Fazer lavagem nasal com soro fisiológico

Ter o calendário vacinal em dia

Realizar o acompanhamento pediátrico periódico

