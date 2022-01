O Programa Conscientizar + deu início está com uma campanha de prevenção contra o câncer de pele, numa ação que marca presença desde dezembro no litoral do Paraná. O projeto, uma iniciativa do Complexo de Saúde Erasto Gaertner, presta atendimento gratuito em três municípios do Paraná e um de Santa Catarina. São eles: Pontal do Paraná (PR), Caiobá (PR), Guaratuba (PR) e São Francisco (SC).

Os serviços serão realizados em tendas instaladas nas praias dos balneários e nas unidades de saúde municipais, visando a identificar manchas suspeitas da doença nas populações locais e nos turistas. Desde o início da ação, já foram abordadas quase 1500 pessoas, que receberam filtro solar e orientações em folders e das enfermeiras que participam do projeto.

+ Leia mais: Ômicron muda protocolo de isolamento e de sintomas da covid-19 em Curitiba

Nesta quinta-feira, em Guaratuba, 42 pessoas agendadas pela Secretaria de Saúde foram atendidas (pessoas que estavam na fila da dermatologia). Os pacientes que tinham lesões suspeitas foram encaminhados com prioridade para as unidades de saúde de Guaratuba, para que fosse feito encaminhamento para o hospital de referência. Na primeira ação, em Pontal, 19 pessoas foram atendidas no Centro de Saúde da Mulher.

Ao todo, desde o início das nossas ações no litoral, cerca de 200 pessoas, entre turistas nas praias e pacientes nas unidades, foram avaliadas pela nossa equipe

A mobilização abarca duas frentes de ação. A primeira consiste em um rastreamento organizado. Por meio desse sistema, os moradores já podem responder a um questionário on-line (acesse aqui) sobre histórico familiar de câncer de pele, frequência de consulta ao dermatologista e cor de pele, entre outras questões.

A equipe do Erasto visitará as unidades de saúde das cidades contempladas para prestar atendimento aos pacientes que precisarem de avaliação mais aprofundada após terem passado por essa primeira triagem virtual. As consultas presenciais serão agendadas pelo próprio município, e os casos que se confirmarem suspeitos vão ser encaminhados para biópsia.

Neste final de semana os atendimentos ocorrem em Guaratuba, e de 27 a 30 de janeiro, em São Francisco do Sul, Santa Catarina.

+ Veja também: Porto de Paranaguá recebe fragata e navio-aeródromo da Marinha brasileira. Dá pra visitar?

“O rastreamento organizado, que é feito através de nosso app, com atendimento de nossa equipe, é o método mais eficaz. Ele garante controle de qualidade e monitoramento em todas as etapas do processo. Diferencia-se do chamado rastreio oportunístico, que é ofertado, como o próprio nome diz, oportunamente às pessoas que chegam por iniciativa própria às unidades de saúde. Ou seja, com o rastreio organizado, estamos adotando uma conduta proativa, estimulando o paciente a se precaver e indo até ele”, disse a coordenadora médica do Programa Conscientizar +, Dra. Shirlei Suss.

A outra frente de atividades do Conscientizar + ocorrerá diretamente nas praias das quatro cidades, também em janeiro. A equipe do Erasto oferecerá orientações para banhistas e demais frequentadores sobre os cuidados com a pele, avaliando também sinais suspeitos. Os trabalhos ocorrerão em tendas instaladas em pontos estratégicos da orla.