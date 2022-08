Desde que a campanha de vacinação anticovid começou no Brasil, em janeiro de 2021, o Ministério da Saúde precisou fazer algumas adaptações nos esquemas vacinais, como a inclusão de doses adicionais de reforço.

Nos quadros abaixo é possível ter um panorama de todos os esquemas vacinais atualmente vigentes no país e quantas doses estão disponibilizadas para cada grupo.

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para todos já convocados (veja abaixo a lista). Confira os locais de vacinação no site Imuniza Já Curitiba.

É importante ressaltar que para receber a 2ª dose ou as doses de reforço é necessário ter completado o intervalo mínimo recomendado, que varia conforme a marca do imunizante já recebido e o grupo do qual a pessoa faz parte (veja nos quadros de esquema vacinal).

A data das doses já recebidas pode ser confirmada no Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou smartphone), ao acessar a aba “Carteira de Vacinação” e, em seguida, “Aplicadas”.

Grupos com vacinação disponível

– 1ª dose para todos com 3 anos completos ou mais;

– 2ª dose para todos com 3 anos completos ou mais;

– 1º reforço para todos com 12 anos ou mais;

– 2º reforço para imunossuprimidos com 12 anos ou mais, profissionais de saúde, pessoas de 18 a 39 anos vacinadas na 1ª dose com Janssen, pessoas com 40 anos ou mais vacinadas com qualquer marca na 1ª dose.

– 3º reforço para pessoas imunossuprimidas 60 anos ou mais e pessoas com 40 anos ou mais vacinadas com Janssen na 1ª dose do início do esquema vacinal.

